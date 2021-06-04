











Число госпитализаций с коронавирусом в Больнице Княгини Грейс резко сократилось. По состоянию на 2 июня, только один человек проходил лечение в больнице. На фоне этого Больница Княгини Грейс объявила о закрытии отделения для больных коронавирусом.

«Тем не менее, мы оставляем шесть мест в резерве», — заявила в интервью Monaco Info директор медицинского учреждения Бенуат де Севланж (Benoîte de Sevelinges). Она добавила, что в летний период увеличивается число семейных встреч и праздников.

43,03% жителей Монако вакцинированы

«Нас воодушевляют показатели вакцинации в Монако и в Приморских Альпах», — добавила Бенуат де Севланж. К 27 мая в Монако было привито 43,03% населения. В департаменте Приморских Альп к 1 июня привили 42,97% населения.

«56% наших сотрудников планируют вакцинироваться, 87% из них уже имеют полный график прививок», — сказала тогда Бенуат де Севланж.

30 мая процент положительных тестов на коронавирус, проведенных в Монако, составил 0,33%.

Уровень позитивных тестов в Приморских Альпах составлял 0,9% по состоянию на 2 мая. В начале года французский департамент особенно сильно пострадал от коронавируса, но сейчас здесь фиксируются одни из самых низких показателей по коронавирусу во Франции.

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