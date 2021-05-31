











Княжеское правительство сообщает о новых мерах в сфере здравоохранения каждые две недели. Объявленные 31 мая меры подтверждают тенденцию к ослаблению ограничительных мер.

Несмотря на то, что показатели пандемии продолжают снижаться, Княжество проявляет осторожность. «Что касается ресторанов, мы подумаем о возможных послаблениях через две недели. Пока мы проявляем осторожность, потому что хорошо помним, что произошло в декабре прошлого года», — сказал государственный министр Пьер Дарту (Pierre Dartout).

Во избежание наплыва французских клиентов в заведениях Монако, правительство ограничило доступ в рестораны. Посетить заведения могут жители Княжества, люди, работающие в Монако и гости местных отелей. Небольшое изменение заключается в том, что теперь рестораны Княжества могут посещать члены клубов и отелей, а также посетители казино.

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Другие послабления

Изменения касаются не только ресторанов. начало комендантского часа перенесено с 22.00 на 23.00. Помимо этого, до 13 июня включительно сохраняется обязательная удаленная работа. Принятые Княжеским правительством изменения затронули и правила собраний. В залах и конференц-залах можно проводить мероприятия до 1000 человек при 70%-ой заполняемости. При предъявлении специального медицинского протокола возможны исключения. На открытых площадках люди могут собираться группами до десяти человек вместо прежних шести.

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