











Несмотря на гневные комментарии пользователей социальных сетей, местные власти и большинство медицинских работников в Монако считают вакцинацию логичным шагом.

В Монако 66,12% персонала медицинских учреждений получили хотя бы одну дозу вакцины, а среди врачей этот показатель составляет 92%. Эти показатели, недостаточные по мнению властей, побудили разработать законопроект об обязательной вакцинации. «Вакцинация от коронавируса не только позволяет привитым защитить себя, она также эффективно защищает других и снижает риск заражения», — отмечают в Княжеском правительстве.

Если говорить кратко, то закон, размещенный на сайте Национального совета в свободном доступе, коснется всех тех, кто контактирует с уязвимыми группами населения. Это медперсонал, работники, ухаживающие за пожилыми, волонтеры и студенты медицинских учреждений.

В случае несвоевременной вакцинации такие люди «могут использовать с согласия работодателя дни оплачиваемого отпуска или компенсируемого отдыха». В случае приостановки работы сохраняется 50% заработной платы, но на срок не более четырех недель. По истечении этого срока человек не получит никакой помощи.

Следующим и последним шагом перед вступлением закона в силу станет обсуждение на открытом заседании Национального совета, которое пройдет в начале сентября. «Речь пойдет о всех аспектах, в частности о наиболее чувствительных на человеческом уровне», — заявляют в Национальном совете, добавляя, что перед принятием окончательного решения в законопроект внесут все необходимые поправки, не забывая о «человечности и чувстве ответственности».

«Апартеид здравоохранения»

Законопроект вызвал дискуссии у части населения, которая уже ошеломлена обязательными санитарными пропусками. В группе «Мирная демонстрация против санитарного пропуска в Монако» (Manifestation contre le pass sanitaire à Monaco) некоторые пользователи возмущены: «Это невероятное насилие над медицинскими работниками. Не думал, что в Монако до этого дойдет». Другие заходят дальше, называя идеи законопроекта «апартеидом здравоохранения».

Грядущий законопроект вызывает у некоторых людей вопросы и предложения. «Я не знаю, что мы будем делать, если они выполнят свою угрозу! Персонал уже перегорел, нанять людей сложно, кто позаботится о больных??? Потому что не вакцинированных фельдшеров я знаю много!», — пишет другой пользователь сети.

«Союз личных услуг Монако» (Le Syndicat des services à la personne de Monaco) в пресс-релизе заявляет, что «некоторые компании по оказанию личной помощи спрашивают сотрудников, вакцинированы ли они, что нарушает медицинскую конфиденциальность и, следовательно, представляет собой явное злоупотребление».

Реакция медицинских работников

Однако со стороны медицинских работников слышны и другие мнения. Генеральный секретарь Красного Креста Монако Фредерик Платини (Frédéric Platini) в своем комментарии для нашего издания говорит: «Мы говорим о ситуации, если правительство примет закон. Я уже сегодня настаиваю, чтобы наш персонал, работающий с группами риска, был вакцинирован, мне это кажется последовательным».

Господин Платини добавляет, что «обязательство по вакцинации мы применим к нашим волонтерам для их безопасности». «В течение пандемии у меня не было инфекций, связанных с условиями работы в Красном Кресте», — говорит он. На вопрос о других людях генеральный секретарь Красного Креста Монако отвечает так же: «это уже не для безопасности моих сотрудников, а для безопасности людей, которые подвержены риску заболеть. Жду законопроект, и как только он вступит в силу, я его буду реализовывать».

Действительно, команда Красного Креста столкнулись с пандемией с первого дня. ««Мы видели последствия, мы видели болезнь, поэтому для меня имеет смысл принять меры, чтобы защитить себя и других.

Противники всегда будут. Так везде. У всех есть право на свое мнение. Но, прежде всего, я имею право защищать своих работников», — подытоживает Фредерик Платини.

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