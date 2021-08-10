











Два обнадеживающих фактора: снижение уровня заболеваемости и рост темпов вакцинации.

9 августа в Монако выявили шесть новых случаев коронавируса. В общей сложности с начала пандемии заболели 2 992 человека. Сейчас в Больнице Княгини Грейс проходят лечение 30 пациентов: 24 (включая 13 резидентов Монако) госпитализированы, а 6 пациентов (включая 3 резидентов) находятся на интенсивном лечении.

Под наблюдением Центра домашнего мониторинга находятся 83 человека. Это люди с незначительными симптомами коронавируса, которые выздоравливают дома. Уровень заболеваемости снизился с 276,40 до 247,72 за последние семь дней.

В департаменте Приморских Альп уровень заболеваемости также снизился. 30 июля он составлял 755,2, но данные на 6 августа показывают 619,5. Тем не менее, количество госпитализаций растет, а заполняемость больниц достигла 64%.

Вакцинация для всех

По состоянию на 7 августа 24 454 человека в Монако получили первую дозу вакцины. Для сравнения, 22 июля таких жителей было 21 796. При этом 19 606 полностью прошли курс вакцинации — то есть 70,06% населения, имеющего возможность вакцинироваться (старше 12 лет). Напомним, что вакцина теперь доступна для всех работающих в Княжестве.

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