











Ситуация с коронавирусом улучшается после вспышки заболеваемости летом.

По состоянию на 29 августа, в Монако зафиксировано восемь случаев выздоровления после коронавируса. Новых случаев заболевания не выявлено. В Больнице Княгини Грейс лечатся 17 пациентов, в том числе шесть резидентов. Четыре пациента, включая двух резидентов Княжества, находятся в реанимации.

В Приморских Альпах уровень заболеваемости снижается: 355 по сравнению с 471 на прошлой неделе. Пациенты с коронавирусом занимают 74% мест в отделениях интенсивной терапии (294 пациента). В среднем от коронавируса и связанных с ним осложнений умирают четыре человека в день.

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Три из четырех человек вакцинированы

Продвижение кампании по вакцинации обнадеживает: символический рубеж в 75% пройдет. Три из четырех человек в возрасте старше 12 лет (население, имеющие право на вакцинацию) получили по крайней мере одну дозу вакцины. Напоминаем, что вакцинация позволяет получить санитарный пропуск, который с 23 августа обязателен для посещения заведений.

Данные в Приморских Альпах обнадеживают: 77% населения получили как минимум одну дозу вакцины. Этот показатель выше, чем в среднем по Франции, где привились 72% населения.