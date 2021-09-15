











13 сентября начались занятия в Академии танца имени Княгини Грейс. Это учебное заведение готовит элитных танцоров для мировой сцены.

Из 10 тысяч претендентов отбираются от 8 до 10 человек… Таков средний показатель набора в Академию танца имени Княгини Грейс. Процесс отбора жесткий, ведь эта школа классического танца учит строгости и совершенству будущих танцоров балета, которые будут блистать на международной сцене.

Однако в этом году невероятную возможность стать студентами Академии получили 19 человек при редком расширении набора почти на 50%. «У меня есть студенты из Мексики, Новой Зеландии, США, Кореи. В этом году у нас 16 национальностей и 41 студент», — рассказал воодушевленный руководитель Академии Лука Масала (Luca Masala) в репортаже Александры Пани (Alexandra Pani) для Monaco Info.

Начало учебного года и выступлений

Студенты Академии танца имени Княгини Грейс получат новые возможности роста с приходом двух преподавателей: бывшего солиста Гамбургского балета Карстена Юнга (Carsten Jung) и бывшей танцовщицы Балета Монте-Карло Лизы Йоне (Lisa Jone).

Хотите открыть для себя грацию и легкость студентов Академии? Не пропустите балет Les Imprévus, который пройдет в ноябре в Atelier des Ballets de Monte-Carlo. В декабре и январе студенты выступят в труппе «Щелкунчика» Жана-Кристофа Майо (Jean-Christophe Maillot) на праздновании окончания года в Гримальди-Форум.