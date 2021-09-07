











В конце лета в регионе снизилось число случаев заболевания.

6 сентября в Монако было зафиксировано десять случаев выздоровления после коронавируса и шесть новых заболевших. Доля положительных тестов среди резидентов и нерезидентов составляет 2,4%.

В больнице Княгини Грейс находятся 11 пациентов, в том числе три резидента. Два пациента, включая одного резидента, лечатся в реанимации.

75,90% населения Княжества в возрасте от 12 лет завершили курс вакцинации. Этот показатель будет расти, ведь 3 579 человек ожидают получения второй дозы вакцины.

Уровень заболеваемости снижается

Во французском департаменте Приморских Альп уровень заболеваемости продолжает снижаться: он составляет 243 по сравнению с 337 за предыдущий период. Уровень положительных тестов составляет 2,3%.

Пациенты с коронавирусом занимают 67% мест в интенсивной терапии (277 пациентов), ежедневно две смерти связаны с пандемией. 79,03% населения Приморских Альп получили хотя бы одну дозу вакцины.

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