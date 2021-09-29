











Организаторы Международного циркового фестиваля в Монте-Карло объявили о возвращении мероприятия в 2022 году. Мероприятие пройдет с 22 по 30 января в шатре Шапито де Фонвьей.

В 2021 году фестиваль пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, что стало большим разочарованием для всех поклонников Международного циркового фестиваля в Монте-Карло. Организационный комитет сообщил на своей официальной странице в Facebook, что 45-ый фестиваль пройдет в январе следующего года.

Для посещения мероприятия нужно будет соблюдать строгие санитарные меры. Посетители обязаны носить маски, а увидеть шоу смогут те, кто предъявит санитарный пропуск, отрицательный результат теста (ПЦР или на антигены), сделанного не ранее, чем за 72 часа до мероприятия, а также переболевшие.

В 2022 году из-за пандемии на фестивале будет представлено меньше стран. Выступят цирковые труппы из Западной и Восточной Европы, а также из России.

Два в одном

45-ый фестиваль будет особенным, поскольку мероприятие будет связано с «Новым поколением» — серией конкурсов, в которых примут участие молодые цирковые артисты.

В программе запланировано девять дней под Шапито де Фонвьей. Обычно фестиваль длился 11 дней, но организаторы заверяют, что число представлений останется прежним.