











Сентябрь — это не только начало учебного года. Это еще и возможность вернуться в музей!

В сентябре музеи Монако предлагают много нового. Национальный музей Монако (Musée National de Monaco, NMNM) занимает центральное место — здесь запланировано около десятка мероприятий. Конференция «История искусства на задворках», которая пройдет 23 сентября, сосредоточит внимание на комиксах, отдельно будет рассматриваться феномен женщин в комиксах.

Каждую субботу во второй половине дня музей будет проводить семейные семинары, а 26 сентября внимание уделят теме «Женщины и наследие». Если вы еще не посетили выставку Шимабуку «165-метровая русалка и другие истории», она продолжит работу осенью.

Океаны и каменный век

Хотите немного отвлечься? Совершите погружение в океан! Великолепный океанографический музей погружает посетителей в самое сердце мировых глубин с помощью устройства ImmerSEAve, дающего ощущение 360 градусов. Затем можно повеселиться, разгадывая загадки в новой игровой комнате музея. Настоящее путешествие через века и континенты на борту корабля-лаборатории Князя Альбера I.

Любителям истории стоит посетить Музей доисторической антропологии в Монако. Игра «Приключения палеолита» отлично подходит для семей или компаний друзей. Она подарит вам яркие впечатления во время Дней наследия. вы также можете посетить многочисленные тематические мероприятиями и экскурсии, а также конференцию «Что мы можем узнать из археологических данных о женщинах эпохи неолита?».