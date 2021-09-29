











На выставке «Le Voyage en Gare» представлены фотографии Тони Дауласа (Tony Daoulas), сделанные на вокзале Монако. Выставка открыта с 28 сентября по 28 октября.

Знаете ли вы, что через вокзал Монако ежегодно проходит более 7,5 млн пассажиров (данные за 2019 год)? Спешащие рабочие, любопытные туристы, жители Княжества… На второй по величине станции департамента Приморских Альп пересекаются очень разные люди.

Вокзал Монако отпраздновал свое двадцатилетие в сентябре 2020 года. Однако железная дорога Княжества существует гораздо дольше: открытие состоялось в 1868 году. Сегодня современная архитектура и продуманное освещение на 13 подземных уровнях часто вызывают восхищение у проезжающих мимо путешественников.

Выставка, посвященная уличной фотографии

По случаю двадцатилетия железнодорожного вокзала Монако с 28 сентября по 28 октября 2021 года в здании проходит фотовыставка в партнерстве с посольством Франции. Здесь представлены фотографии Тони Дауласа, который путешествовал по миру, чтобы увековечить рельсы в Монако и в других местах.

Благодаря его черно-белым фотографиям мы открываем для себя вокзал Монако, столь знакомое место, в совершенно новом свете. Разные пассажиры, торопящиеся или прогуливающиеся, раскрываются в пространстве вокзала. Не пропустите выставку, особенно если вам предстоит путешествие на поезде.