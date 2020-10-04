











В этом году в Княжестве отмечают 20 лет со дня открытия вокзала, который перевозит больше пассажиров, чем некоторые вокзалы крупных городов Франции.

Нынешний вокзал появился результате объединения двух исторических железнодорожных станций Монако. Идущий в ногу с технологическим развитием, этот вокзал — это настоящая лаборатория по внедрению самых передовых практик по сокращению электроэнергии.

Руководитель, управляющего вокзалом филиала компании SNCF, рассказал о взятых обязательствах в защите экологии и окружающей среды, а также о планах на ближайшие 10 лет.