











Железнодорожный вокзал Монако — это комбинация технологий и устойчивого развития. В 20-летний юбилей вокзала Князь Альбер II торжественно открыл новые объекты, которые сохраняют за вокзалом репутацию передовика технического прогресса.

14 сентября вокзалу Монако исполнилось 20 лет. Князь Альбер II вместе с несколькими членами правительства, в том числе с государственным министром Пьером Дарту (Pierre Dartout) присутствовал на церемонии открытия новых объектов, которые были введены в эксплуатацию «в соответствии с принципами устойчивого развития Княжества и его цифровыми интересами».

Цифровые офисы и пункт сбора посылок

Князь ознакомился с терминалом WeBike, позволяющим пассажирам заряжать свой телефон, крутя педали, а также с двумя рабочими местами с доступом к Wi-fi и Amazon Locker.

«Вместе с правительством Князя мы решили, что железнодорожный вокзал должен стать более технологичным, и все это при сохранении верности стандартам устойчивого развития Монако», — рассказал телеканалу «Монако Инфо» Фабрис Моренон (Fabrice Morenon), управляющий директор фирмы SNCF Hubs & Connexions.

Вокзал Монако-Монте-Карло занимает третье место в регионе Прованс-Лазурный Берег по количеству пассажиров после Марселя и Ниццы. Станция «представляет собой новую концепцию современного вокзала — инновационного как с точки зрения технологии, так и с точки зрения архитектуры», — сказал Князь по случаю 20-летнего юбилея станции.

В соответствии с политикой Княжества в области устойчивого развития, своды над платформами были оснащены энергосберегающими лампами накаливания.