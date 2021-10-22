











Лоранс Женк (Laurence Jenk), также известная как Женкель (Jenkell), является автором знаменитых на весь мир скульптур в виде гигантских конфет.

Лоранс пригласила нас в свою мастерскую в городе Валлорис на Лазурном берегу, где и состоялось наше с ней интервью. Помещение заставлено многочисленными инсталляциями конфет, самых разных размеров и цветов, которые Лоранс Женк сделала за последние годы.

Эти гигантские сладости можно увидеть в разных городах на Лазурном берегу, в частности, в Монако, перед входом в отель Monte-Carlo Bay. Возможно вы видели конфету из белого мрамора весом 950 килограмм! «Я обожаю Монако», — говорит художница. «Я прекрасно здесь себя чувствую. Это прекрасное место для жизни. Я счастлива, что мое произведение нашло себе такое замечательное место».

© Camille Esteve

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© Все права защищены Каждая конфета, созданная Лоранс Женк, является уникальным произведением искусства

Моим одноклассникам дарили много сладостей на день рождения, тогда как у нас в доме они были под запретом

Почему именно конфеты?

Лоранс Женк в детстве мечтала о сладостях. Однако заботливая мама не давала девочке конфет, заботясь о ее здоровье. «Моим одноклассникам дарили много сладостей на день рождения, тогда как у нас в доме они были под запретом», — говорит Лоранс.

Как мы знаем, запретный плод сладок — тема конфет стала для Лоранс в идею фикс, которая привела ее к творчеству. Не имея никакого художественного образования, Лоранс Женк бросила работу в сфере коммуникаций, чтобы заняться творчеством.

Начало положено. Свои первые произведения Лоранс сделала из конфет ее дочерей в 2000 годах. Художница начала плавить конфеты в духовке. «Я хотела посмотреть, что будет с конфетами если их расплавить в печи. За этим было очень интересно наблюдать, как смешиваются цвета и запахи… Это была настоящая алхимия! Я создавала «картины-ловушки», которые состояли из расплавленных, окрашенных и запеченных конфет. (…) Затем я помещала их в прозрачные коробки из плексигласа».

Прошло несколько лет, после чего Лоранс задалась вопросом, что делать со всеми этими обрезками оргстекла? Заботясь об окружающей среде и всегда руководствуясь своим творчеством и воображением, Лоранс Женк собирает обрезки и пытается переплавить их. Столкнувшись с этим податливым материалом, художница находит свою изюминку и, сама того не осознавая, вновь воспроизводит конфету. Так родились знаменитые скульптуры.

Выставки в Монако

Париж, Гонконг, Нью-Йорк, Дубай, Лондон, Майами… Конфеты Лоранс Женк — эти уникальные изделия из плексигласа, бронзы, алюминия или даже муранского стекла — выставляются по всему миру. Художница даже заняла 430-е место в списке 1000 лучших международных современных художников, проданных на аукционах за последние двадцать лет, согласно исключительному отчету ArtPrice 2020.

Награжденная рыцарским званием в Ордене искусств и литературы в 2019 и в 2021 годах, в присутствии многих членов правительства Монако, Лоранс Женк говорит, что очень привязана к Княжеству. Лоранс принимает активное участие в культурной жизни Монако.

В дополнение к мраморной скульптуре перед Monte-Carlo Bay Женкель подарила Красному Кресту Монако 1,90-метровую работу в июле прошлого года по случаю первого летнего концерта ассоциации.

500 мини-скульптур, сделанных из хирургических масок, были представлены гостям — © Красный Крест Монако

Тема конфет еще далеко не исчерпана!

Художница организовала несколько собственных выставок в Монако, в частности, в галерее Espace 22 прошлой весной. Конфеты пользуются популярностью, и на данный момент Лоранс не думает о других мотивах. «Тема конфет еще далеко не исчерпана, ведь прошло уже почти 20 лет, а я все еще занимаюсь этим. У меня еще много идей, которые я могу предложить. Конфеты меня увлекают… Это мотив, который всем интересен. И кроме того, есть масса людей, которые пока не знают моих работ. Я нахожу это великолепным, это означает, что тема вовсе не исчерпана, совсем наоборот! Это только начало», — говорит Лоранс.

В поисках новой мастерской, в идеале в Княжестве, Лоранс Женк намерена удвоить свою производительность и предложить новые художественные коллаборации. В заключение художник даже загадочно улыбается: «До конца года Женк вернется в Монако!»