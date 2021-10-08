











Мероприятие в Hôtel de Paris напомнит о Венеции.

Грандиозные яркие костюмы и феерическое шоу… Это программа следующего бала, который пройдет в Монако 23 октября. На этот раз обязательные маски будут не только хирургическими: гостям также нужно надеть венецианскую маску.

Вечер, вдохновленный темой любви и посвященный женщинам, пройдет под знаком Венеции, культуры и традиций этого города. В самом сердце Монако вспомнят о магии и очаровании времен Казановы. Волшебная ночь пройдет в зале Empire Room отеля Hôtel de Paris Monte-Carlo.

Захватывающее шоу

Более 40 артистов и статистов со всего мира примут участие в этом чарующем вечере. На сцену выйдут знаменитые исполнители и танцоры. Это волшебный и уникальный вечер, участие в котором можно забронировать на сайте мероприятия. Стоимость — от 1200 до 7500 евро в зависимости от выбранного тарифа.

Более подробная информация и бронирование на сайте Большого бала-маскарада или по телефону +377 6 07 93 45 75.