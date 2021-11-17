Гран-при Монако пройдет 26-29 мая 2022 года. 79-ый Гран-при возвращается с новой программой и новыми ценами на билеты.

Это одна из самых известных автогонок в мире: знаменитый Гран-при пройдет в Монако в мае следующего года. В программе на 2022 год есть несколько изменений. Так, Гран-при будет проходить в течение трех дней вместо привычных четырех. Заезды Формулы-1 пройдут в пятницу, субботу и воскресенье. Во второй половине дня в четверг будут проходить дополнительные заезды.

Новые цены в 2022 году

Стоимость билетов на субботние и воскресные заезды останется прежней: от 270 евро. Билеты на пятничную сессию доступны за 100 евро. Билеты для детей можно купить за полцены. Билеты на заезды в четверг продаются по единой цене в 30 евро. Для детей до 16 лет билеты на заезды в четверг будут бесплатными.

Еще одно новшество состоит в том, что теперь покупатели могут получить традиционный или электронный билет. Чтобы попасть на смотровую площадку Бельведера, вам придется заплатить 800 евро за пятницу и 4000 евро за пятницу и субботу. Также есть вариант стоимости 4500 евро за пятницу, субботу и воскресенье.

Забронировать места можно в официальной кассе (44 rue Grimaldi) или через интернет.