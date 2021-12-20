Редакция Monaco Tribune посетила пять цветочных магазинов Княжества, чтобы ознакомиться с их декорациями к Рождеству.

Приближение празднования конца года предоставляет торговым заведениям многократную возможность выразить творческое начало и поэтичность при оформлении интерьера. И цветочные магазины не являются исключением: ёлки авторской работы, лесные животные, цветочные композиции… Краткий обзор творений пяти флористов Монако, каждый из которых по-особенному воспевает Рождество.

Marco Traverso: искусство создания тематической ёлки

Открывая двери этого камерного, уютного бутика, расположенного близ рынка Кондамин и охраняемого плюшевыми медведями, вы сможете полюбоваться непревзойдёнными творениями Дома Traverso, основанного в Княжестве 35 лет назад. Каждая ель здесь воплощает определённую тему. Игрушки, «черная гамма», природа, русалка, чакры, собаки или Лондон… Все члены команды демонстрируют творческую работу воображения, чтобы создать уникальный экземпляр из каждой рождественской ёлки. Что касается цветочных композиций : «мы отдаём приоритет сезоннам цветам, в соединении с засушенными растениями», — делится Марко Траверсо. В преддверии праздников значительное внимание уделяется, в основном, тюльпанам, лютикам, эвкалипту, скиммии и эквадорской розе, особенно устойчивой к изменениям климата.





Narmino : приближение рождественской феерии

Этот цветочный магазин на улице Гримальди невозможно не заметить. Narmino, с его богато украшенной витриной, в праздничный период превращается в чарующую вселенную, целиком и полностью сотворённую арт-директором Дома : Фредо (Fredo). Лисы, оленята и другие лесные животные обосновались в этом феерическом убранстве, дающем огромное пространство для воображения. Молодая флористка бутика, Шарлен (Charlène) признаёт, что тенденцией для темы оформления в этом году является природа: «Мы уделяем большое внимание работе над ёлками, ветвями… В этом году мы получаем куда больше заказов на букеты с еловыми ветвями, фигурками животных. К нам уже почти не обращаются за композициями с блёстками или, например, стразами.»





Stan Fleurs : строгость и изысканность

На время праздничного периода цветочный магазин Stan Fleurs поселился на Площади Казино. Сочетая строгие, но роскошные украшения, особенно востребованные для оформления витрин магазинов, центральной части праздничного стола и надверных венков, Stan Fleurs также отдаёт предпочтение работе с сезонными цветами. Флорист Амелия (Amélia) поясняет: «мы много работаем с такими цветами как анемоны, лютики, амариллисы, но также пуансеттией, то есть Рождественской звездой или еще менее известной Рождественской розой: пользующимся большим успехом садовым растением, которое, к тому же, крайне выносливо.





Gastaldi Fleurs : традиция превыше всего

Да будут спокойны поклонники традиционного рождественского праздника: в бутике Gastaldi Fleurs на бульваре де Мулен царствуют красное, зелёное и золотое. Полный нескончаемой коллекцией фигурок Деда Мороза и щелкунчиков, этот цветочный магазин удовлетворит самых взыскательных клиентов, ищущих оформление классическому празднику. Флорист бутика подтверждает: «к нам обращаются, прежде всего, за красным и золотым оттенками, за блёстками, воссозданными ёлками, венками, пуансеттией… Что касается цветов, наши клиенты отдают предпочтение ветвям, амариллисам и листьям, окрашенным в золото или серебро…. Нечто поистине праздничное!





Fleurisia : белое Рождество

Последний этап путешествия по маршруту флористов — бутик Fleurisia, расположенный на бульваре Италии. Крайне далёкие в этом году от традиционных красного и золотого, Миранда (Miranda) и её команда делают ставку на совершенный и элегантный стиль: белое Рождество. «Мы создали драгоценную атмосферу. — делится управляющая. — Мы прикладываем много усилий, чтобы каждый год создавать нечто волшебное. Витрина и тема — это наша сильная сторона. Но мы работаем на заказ и не можем констатировать, что какие-то запросы встречаются чаще других.» И если клиенты обратят особое внимание, то отметят, что рафинированность стиля не исключает присутствие деталей, как то многообразие фигурок маленьких животных, умело затерявшихся в композициях.





Фотографии © Camille Esteve