L’équipe de Monaco Tribune s’est rendue chez cinq fleuristes de la Principauté pour découvrir leurs décorations pour Noël.

Les fêtes de fin d’année approchent. L’occasion pour les boutiques de redoubler de créativité et de poésie pour embellir leur magasin. Et les fleuristes ne sont pas en reste : sapins à thème, animaux de la forêt, compositions colorées… Petit tour d’horizon de cinq fleuristes de Monaco qui ont mis Noël à l’honneur, chacun à leur manière.

Marco Traverso : l’art du sapin thématisé

En poussant les portes de cette boutique intimiste et chaleureuse près du marché de la Condamine, où les ours en peluche veillent au grain, vous pourrez admirer toute la créativité de la maison Traverso, installée en Principauté depuis 35 ans. Ici, chaque arbre de Noël suit un thème bien précis. Jouets, « black », nature, sirène, chakras, chiens ou Londres… Toute l’équipe laisse parler son imagination pour faire de chaque sapin une pièce unique. Pour les compositions florales : « on préconise les fleurs de saison, mélangées à des fleurs séchées », confie Marco Traverso. Et à l’approche des fêtes, les fleurs à l’honneur sont essentiellement les tulipes, les renoncules, l’eucalyptus, le skimmia et la rose d’Equateur, particulièrement résistante au climat.





Narmino : la féérie au rendez-vous

Cette boutique de la rue Grimaldi ne passe pas inaperçue. Avec sa vitrine richement décorée, la boutique Narmino se transforme pour les fêtes en un univers magique, entièrement conçu par le directeur artistique de la maison : Fredo. Renards, faons et autres animaux de la forêt ont élu domicile dans ce décor féérique, qui laisse beaucoup de place à l’imagination. Charlène, jeune fleuriste de la boutique, confirme que la tendance pour cette année, c’est le thème de la nature : « On travaille sur du sapin, des branchages… Cette année, on nous demande beaucoup de bouquets avec du sapin, des petits animaux : on ne nous demande plus vraiment de paillettes ou de strass par exemple. »





Stan Fleurs : sobriété et élégance

Pour les fêtes de fin d’année, la boutique Stan Fleurs a élu domicile sur la Place du Casino. Alliant des décorations simples mais chic, particulièrement demandées pour les devantures de magasins, ou pour les couronnes de porte et centres de table des particuliers, Stan Fleurs travaille également la fleur de saison. Amélia, la fleuriste, donne quelques précisions : « on travaille beaucoup avec des anémones, des renoncules, des amaryllis, mais aussi le poinsettia, c’est-à-dire l’étoile de Noël ou la moins connue rose de Noël, une plante de jardin qui a beaucoup de succès et qui est très résistante. »





Gastaldi Fleurs : la tradition avant tout

Que les amoureux des Noëls traditionnels se rassurent : chez Gastaldi Fleurs, sur le boulevard des Moulins, le rouge, le vert et l’or sont de la partie. Avec son armée de Pères Noëls et ses casse-noisettes, le magasin satisfait les clients à la recherche des fêtes classiques. La fleuriste nous confirme : « on nous demande surtout du rouge et de l’or, des paillettes, des sapins reconstitués, des couronnes, des poinsettia… Pour les fleurs, on nous demande surtout des banchages, de l’amaryllis et du feuillage or et argent… Quelque chose qui soit festif ! »





Fleurisia : un Noël blanc

Dernière étape de ce tour des fleuristes : la boutique Fleurisia, sur le boulevard d’Italie. Bien loin des traditionnels rouge et or, cette année, Miranda et son équipe misent sur une note épurée et élégante : le Noël blanc. « On a créé un univers très précieux, explique la gérante. On se donne beaucoup de mal chaque année pour créer quelque chose de magique. La vitrine, le thème, c’est notre force. Mais on travaille à la demande, il n’y a pas forcément de demandes plus fréquentes que d’autres. » Et si les clients prêtent attention, ils verront que le côté épuré n’empêche en rien les petits détails, comme des petits animaux, nombreux à s’être glissés dans les compositions.





Photos © Camille Esteve