В декабре князь Альбер с детьми побывал на показе двух потрясающих кинокартин: «GOGO» и «Naïs au pays des loups» (Наис в стране волков).

Hовогодние праздники – самое время провести незабываемые моменты в кругу семьи. Чтобы слегка отойти от привычных рождественских фильмов, предлагаем вам ознакомиться с двумя замечательными художественными фильмами, одобренными князем Альбером и близнецами.

© Фото Eric Mathon / Княжеский дворец

Акцент на образование и окружающую среду

29 ноября в рамках Международной конвенции по правам ребенка в Гримальди Форуме состоялся показ киноленты «GOGO» в постановке режиссера Паскаля Плиссона (Pascal Plisson). Фильм посвящается невероятной истории «самой старой школьницы в мире» (на языке суахили «gogo» означает «бабушка»), которая села за школьную скамью в почтенном возрасте 90 лет.

Это великолепный призыв в пользу образования, в особенности для девочек из Кении, которых зачастую принуждают к браку и не приветствуют в стенах школы.

Еще один фильм, который стоит посмотреть: «Naïs au pays des loups» – документальная картина, снятая при поддержке Фонда князя Монако Альбера II в рамках благотворительной кампании «Человек и дикая природа». Показ фильма состоялся 14 декабря в кинотеатре Cinéma des Beaux-Arts в присутствии князя Альбера и его детей.

Сюжет кинокартины: Реми Массалья (Rémy Massaglia) и его четырехлетняя дочь Наис (Naïs) провели два года в условиях дикой природы национального парка Меркантур. Фильм повествует об этом захватывающем путешествии на встречу с волками…