Хорошая новость для любителей коньков: 3 декабря в 16.00 открывается каток в Порт Эркюль.

Это неотъемлемая часть Рождественского городка: каток под открытым небом открывается в эту пятницу. Как и в прошлые годы, рядом будут открыты аттракционы, точки продажи еды и прочие развлечения.

Каток будет открыт до 27 февраля. Для детей младшего возраста будет оборудован каток меньшего размера, на котором будут выдавать шлемы. Время работы катка меняется, расписание можно найти на сайте мэрии Монако. При посещении катка необходимо носить маски всем, кто старше 5 лет. Санитарный пропуск нужно предъявлять с 16 лет в течение периода работы Рождественского городка, то есть до 2 января.

Чтобы избежать скопления людей, мэрия Монако создала систему продажи билетов только для карт годовой подписки. Школьники и жители, которые еще не сделали этого и которые хотят воспользоваться сезонным пропуском, смогут прийти в кассу на месте в эту пятницу с 12:30, предъявив удостоверение личности.

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