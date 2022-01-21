До 20 марта 2022 года вы можете принять участие во 2-м Конкурсе Экологической Фотографии (Prix de la Photographie Environnementale), организованном Фондом Князя Монако Альбера II.

Вы любите природу и гордитесь некоторыми из ваших снимков? Не постесняйтесь стать кандидатом 2-го Конкурса Экологической Фотографии, учреждённого Фондом Князя Монако Альбера II в сотрудничестве с Barclays Private Bank и Международным Университетом SEK.

«Торжество красоты природы»

«Мы с гордостью объявляем о начале приёма заявок на 2-й Конкурс Экологической Фотографии. Нам предоставляется возможность соприкоснуться с торжеством красоты природы, но также и трезво оценить масштаб проблем окружающей среды, которые мы переживаем», — заявил Оливье Венден (Olivier Wenden), Вице-Президент и Директор-Распорядитель Фонда Князя Монако Альбера II.

1-й Конкурс Экологической Фотографии состоялся весной 2021 года, в честь 15-летия Фонда Князя Монако Альбера II. Из 6000 представленных на конкурс снимков, три получили награды: “Incredible Wildlife”, “Wildlife in Crisis” и “Reasons for Hope”.

Как принять участие в конкурсе? До 20 марта вы можете загрузить ваши фотографии на веб-сайт Конкурса. У вас есть возможность представить на оценку жюри до 5-ти снимков в каждой из категорий конкурса: Полярные Чудеса (Merveilles Polaires), В Сердце Леса (Au Coeur de la Forêt), Подводный Мир (Mondes Sous-Marins), Человечество – Природа (Humanité versus Nature) и На Пути к Прочному Будущему (Vers un Avenir Durable).