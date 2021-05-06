











В объявленном Фондом Князя Альбера II конкурсе экологической фотографии приняли участие около 1400 фотографов. Самые красивые фото на тему «Человек — дикая природа: пересекающиеся судьбы, общие территории» с 1 мая выставлены в Садах Булингрин (Jardins des Boulingrins) в Монако.

На конкурс представили 6 тысяч фотографий. Лучшие снимки выбирали в трех категориях: «Невероятная дикая природа», «Дикая природа в условиях кризиса» и «Причины для надежды». Лучшие фотографии в категориях были отмечены наградами. Часть работ участников конкурса посвящены печальным последствиям деятельности человека, но есть и истории успеха, например, гармоничное сосуществование человека и дикой природы.

Горилла, олень и биолюминесцентные грибы

Несколько профессиональных фотографов и представители организаций по вопросам окружающей среды присудили премию выдающейся работе фотографа Кэтлин Рикер Kathleen Ricker. На ее фото под названием «Горилла у воды» раскрыт трогательный взгляд гориллы на берегу реки в горных районах Уганды.

В категории «Невероятная дикая природа» победило фото, демонстрирующее удивительную жизнь биолюминесцентных грибов. Это редкое зрелище, которое природа дарит нам лишь несколько дней в году. Работа, победившая в номинации «Причины для надежды», напоминает о сосуществовании двух миров: людей и дикой природы. На фото изображен олень, пасущийся на небольшом зеленом участке, расположенном в центре автострады.

Увидеть другие фотографии конкурса можно в Садах Булингрин (Jardins des Boulingrins) с 1 мая по 1 июня. Выставку также можно посмотреть онлайн: exposition.fpa2.org.

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