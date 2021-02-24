











По случаю 15-летия работы Фонд Князя Монако Альбера II начинает международный конкурс экологической фотографии.

В центре внимания конкурса находится тема, которая приобрела еще большее значение в контексте пандемии коронавируса. Конкурс под названием «Человек — дикая природа: пересечение судеб и общие территории» проводится в партнерстве с частным банком Barclays и компанией Monaco Digital.

Мы надеемся, что эта кампания будет способствовать усилиям, направленным на развитие более гармоничных отношений с природой. Оливье Венден, заместитель председателя и управляющий директор Фонда.

Авторитетное жюри

Победителя конкурса экологической фотографии и лучшие работы в трех номинациях определит жюри, в которое входят профессиональные фотографы и представители организаций, борющихся за устойчивое развитие. Общественность также сможет проголосовать на странице конкурса.

В состав жюри входит Рагнар Аксельссон (Ragnar Axelsson aka RAX), фотокорреспондент и фотограф-документалист, специализирующийся на Арктике. В жюри также Фредерик Дарши Уиссах (Frederick Dharshie Wissah), «Экологический фотограф года 2019» CIWEM и Лиза Сэмфорд (Lisa Samford), исполнительный директор компании «Джексон Уайлд».

Лучшие фотографии будут выставлены в Монако с 4 мая по 1 июня 2021 года. С 22 февраля по 28 марта 2021 года участники могут прислать до пяти фотографий в категориях «Красота дикой природы», «Дикая природа в кризисе» и «Маяк надежды» через платформу Photocrowd.