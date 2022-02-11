Даты концертов, которые состоятся в Княжестве этим летом.

Насладитесь летом в Монако под звуки музыки! Предлагаем вам краткий обзор артистов, которые выступят с концертами в Княжестве в этом году.

23 июня: В жанре экзотического блюза с Bab L’Bluz

23 июня в 20:30 в Гримальди Форуме состоится выступление франко-марокканского блюз-коллектива (вход бесплатный). А перед тем, как насладиться атмосферой африканского блюз-рока, вы можете также попасть на коктейль, начало которого запланировано на 18:30.

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6 июля: Классика французской песни в исполнении Франсиса Кабреля

«Je l’aime à mourir», «Petite Marie», «L’encre de tes yeux», «Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai»… 6 июля в 20:30 в Гримальди Форуме состоится концерт Франсиса Кабреля (Francis Cabrel), на котором он исполнит свои культовые композиции, а также представит свой новый альбом «A l’aube revenant».

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13 июля: Под звуки мягкого джаза с Pink Martini

« Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement l’oublier et puis je fume… » (Я не хочу работать, я не хочу обедать, я хочу все забыть и просто курить…) В 1997 году эта культовая песня американской группы Pink Martini стала настоящим хитом, но на этом карьера двенадцати музыкантов не закончилась. 13 июля в 20:30 выдающийся джаз-коллектив исполнит свои лучшие композиции на сцене Opéra Garnier Монте-Карло.

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15 июля: Музыка для души – поп-соул от Имани

15 июля в 20:30 в Opéra Garnier Монте-Карло выступит культовая соул-исполнительница Имани (Imany) с шоу под названием «Voodoo Cello». Глубоким контральто, под звуки восьми виолончелей легендарная певица исполнит хиты величайших поп-артистов в соул-интерпретации, от Radiohead и Донны Саммер, до t.A.t.u и Боба Марли.

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28 июля: Мелодичный софт-рок в исполнении Джеймса Бланта

Легендарный британский исполнитель в жанре софт-рока возвращается на сцену! 28 июля в 20:30 в Salle des Etoiles вас ждет ужин с шоу-программой в исполнении Джеймса Бланта!

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31 июля: В ритме RnB с Ритой Орой

В рамках гастрольного тура по Европе знаменитая британская певица и актриса даст концерт в Монако, 31 июля в 20:30 в Salle des Etoiles. Известная своим своим контрактом с лейблом рэпера Джей-Зи Roc Nation, молодая исполнительница порадует поклонников своими хитами в ритме RnB.

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