5 апреля Hôtel des Ventes Монте-Карло выставит на аукцион более 300 лотов.

Сверкающие бриллианты, сияющие сапфиры, мерцающие рубины и великолепные изумруды окажутся в центре всеобщего внимания в Княжестве 5 апреля. Действительно, в этот день, с 10:30 до 14:30, в Hôtel des Ventes Монако, расположенном на Набережной Антуана I (quai Antoine Ier), состоятся большие аукционные торги.

Более 300 старинных, винтажных и современных ювелирных изделий, а также коллекционные наручные часы будет представлены к продаже. Вы сможете полюбоваться этими престижными лотами со 2 по 4 апреля, с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, во время предпродажной выставки в Hôtel des Ventes.

Среди самых долгожданных лотов: бриллиант овальной огранки весом пять карат, оцененный в 150 000 евро, кольцо из золота с желтым бриллиантом весом пять карат, оценненое между 110 000 и 150 000 евро, или же кулон с изумрудом, окруженным бриллиантами весом 15 карат, оцененный в более 210 000 евро.

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В Hôtel des Ventes будут выставлены на торги и другие великолепные лоты, как то кольцо из белого золота с сапфиром кабошон, оцененный между 1 200 и 1 500 евро, брошь в виде птицы из желтого золота, украшенная изумрудами, рубинами, сапфирами и бриллиантами минимальной оценочной стоимостью в 700 евро, или же полукомплект из ожерелья и серёг из желтого золота с бриллиантами и рубинами, оцененный между 15 000 и 18 000 евро.