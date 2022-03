L’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo mettra plus de 300 pièces aux enchères le 5 avril prochain.

Diamants étincelants, saphirs rutilants, rubis chatoyants et autres magnifiques émeraudes seront à l’honneur le 5 avril en Principauté. L’Hôtel des Ventes de Monaco, sur le quai Antoine Ier, y accueillera en effet une grande vente aux enchères, à 10h30 et à 14h30.

Plus de 300 bijoux anciens, vintages ou modernes et montres de collection seront à la vente. Vous pourrez également admirer ces pièces de prestige du 2 au 4 avril de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures à l’Hôtel des Ventes.

Parmi les grands attendus, un diamant de taille ovale de cinq carats, estimé à 150 000 euros, une bague en or et diamant jaune cinq carats, estimée entre 110 000 et 150 000 euros, ou encore un pendentif goutte en émeraude entouré de diamants de 15 carats, estimé à plus de 210 000 euros.

© HVMC

L’Hôtel des Ventes proposera d’autres très belles pièces, telles qu’une bague en or gris, avec un cabochon de saphir estimée entre 1 200 et 1 500 euros, une broche oiseau en or jaune piqué d’émeraudes, rubis, saphirs et diamants estimée à minimum 700 euros ou encore une demi-parure avec collier et boucles d’oreilles en or jaune, diamants et rubis, estimée entre 15 000 et 18 000 euros.