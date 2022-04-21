Да здравствуют купальники! Водный стадион имени князя Ренье III (Stade Nautique Rainier III) вновь ждёт посетителей уже с понедельника, 2 мая 2022 года. Отдельно порадуются любители водных видов спорта, так как возобновляются занятия по аквабайку, водной аэробике и плаванию.

Этот сезон будет отмечен некоторыми нововведениями.

Например, начнёт действовать новая система продажи билетов: чтобы попасть в бассейн, каждый посетитель должен получить именную карточку, а, выйдя из бассейна, клиент уже не сможет вернуться обратно в рамках одного посещения. Эта карточка также предоставляет доступ в бассейн «Сен-Шарль» (Piscine Saint-Charles) и позволит централизованно бронировать курсы по аквааэробике.

Еще одна новая функция – абонемент «Часовой». Данный тариф обеспечит вам 10 или 30 часов доступа в водный комплекс, которые будут регулироваться компьютерной системой. Одноразовый билет и абонемент на 10 посещений по-прежнему остаются в продаже.

Кроме того, территория становится некурящей, за исключением специально отведенного места для курения.

Цены и расписание на сезон 2022 года вы можете найти на сайте Мэрии Монако.