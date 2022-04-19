19 апреля 1956 года Князь Ренье III и американская актриса Грейс Келли обвенчались в Кафедральном соборе Монако.

Самая знаменитая свадьба Княжества отметила свою 66-ю годовщину. После торжественной церемонии в присутствии 600 высокопоставленных гостей молодожены проехали по улицам Монако в автомобиле с открытым верхом, на глазах тысячей горожан и гостей Княжества, приехавших на праздник.

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Платье невесты произвело неизгладимое впечатление присутствующих и вдохновило будущих невест, таких как герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Подаренное студией MGM, платье Грейс Келли стало одним из самых известных свадебных платьев в истории.

Когда пришло время медового месяца, пара отправилась в Средиземноморье на яхте Князя Ренье III. Следует отметить, что в то время приданое Грейс Келли за Князем составляло два миллиона долларов.