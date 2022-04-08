После Алиши Киз на сцене музыкального фестиваля Monte-Carlo Summer Festival будет блистать ещё одна звезда мирового масштаба — Кристина Агилера.

Программа этого года обещает нам незабываемые выступления: Джеймс Блант (James Blunt), Рита Ора (Rita Ora), Франсис Кабрель (Francis Cabrel), Imany, Алиша Киз (Alicia Keys)…. И только что организаторы фестиваля подтвердили, что на сцене «Звёздного зала» (Salle des Étoiles) впервые появится Кристина Агилера.

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Американская поп-дива, которая начала свою карьеру в возрасте всего лишь двенадцати лет в «Клубе Микки Мауса» наряду с Джастином Тимберлейком (Justin Timberlake) и Бритни Спирс (Britney Spears), исполнит свои легендарные хиты, в том числе из дебютного альбома «Christina Aguilera», который уже был продан тиражом более 16 миллионов экземпляров.

В 2013 году наставница американского шоу «Голос» (The Voice), филантроп, посол организации YUM! и обладательница шести премий «Грэмми» была включена журналом TIME в список самых влиятельных людей в мире.

Премьера её выступления на музыкальном фестивале Monte-Carlo Summer Festival состоится 29 июля.

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