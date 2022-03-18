После Джеймса Бланта (James Blunt), Риты Оры (Rita Ora), Франсиса Кабреля (Francis Cabrel) или Имани (Imany), этим летом Княжество посетит с концертом еще одна звезда мировой эстрады. Речь идёт об американской пианистке, певице, авторе песен, актрисе и продюсере Алише Киз (Alicia Keys).

Поклонники ритм-н-блюз (R&B) не поверят своим глазам. Однако это правда: Алиша Киз, действительно, приедет в Монако этим летом. Великолепная 41-летняя жительница Нью-Йорка выступит с концертом на Площади Казино (Place du Casino) 18 июля, в рамках фестиваля «Летний Концерт Красного Креста Монако» («Concert d’Été de la Croix-Rouge Monaco»).

Вернувшись на сцену с турне под названием «Алиша — Мировое турне» («Alicia — The World Tour»), американская певица — обладательница пяти премий «Грэмми» (Grammy Awards) — решила сделать остановку на Средиземноморском побережье, чтобы порадовать публику своим третьим по счету концертом в Монако.

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Алиша Киз, амбассадор «Летнего Концерта Красного Креста Монако», исполнит свои новые композиции, а также и непревзойдённые хиты, как то No One, Ain’t Got You или же Girl on Fire.

Напомним, что певица открыла для себя игру на фортепиано в возрасте семи лет, а всемирная известность пришла к ней в 20: её дебютный альбом Songs in a Minor имел огромный успех и был продан тиражом более чем 12 миллионов экземпляров.

Бронирование: Monte-Carlo Live