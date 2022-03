Après James Blunt, Rita Ora, Francis Cabrel ou encore Imany, une autre étoile de la musique sera présente cet été en Principauté. Il s’agit de la pianiste, chanteuse, auteure-compositrice-interprète, actrice et productrice américaine, Alicia Keys.

Les amoureux de R&B ne vont pas en croire leurs yeux. Et pourtant. Alicia Keys sera bien à Monaco cet été. La sublime new-yorkaise de 41 ans se produira en effet le 18 juillet prochain sur la place du Casino à l’occasion du concert d’Été de la Croix-Rouge monégasque.

De retour sur scène avec sa tournée « Alicia – The World Tour », la chanteuse américaine aux cinq Grammy Awards a choisi de faire escale sur les bords de la Méditerranée pour ravir un public qu’elle retrouvera pour la troisième fois à Monaco.

Ambassadrice du concert d’Été de la Croix-Rouge monégasque, Alicia Keys interprètera ses nouvelles compositions en donnant vie également à ses classiques, allant de No One à If I Ain’t Got You, en passant par Girl on Fire.

Pour rappel, celle qui a découvert le piano à l’âge de sept ans est mondialement connue depuis ses vingt ans et la sortie de son album, Songs in a Minor, véritable carton qui s’était écoulé à plus de douze millions d’exemplaire.

Réservations : Monte-Carlo Live