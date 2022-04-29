Производство Lamborghini Huracán началось 8 лет назад, а двадцатитысячный по счёту автомобиль приобрёл клиент из Монако.

Скорее всего, поклонники смогут оценить эксклюзивный образец рядом с Казино, и вряд ли они будут разочарованы.

Суперкар в комплектации Super Trofeo Omologata и благородном матовом цвете Grigio Acheso сошел с конвейера завода в Сант-Агата-Болоньезе, на родине автомобильного бренда Lamborghini.

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Представленная публике в 2014 году модель Lamborghini Huracán имеет обширное количество модификаций – 3 гоночных и 12 обычных. Она пользуется большим успехом, особенно благодаря версии STO 2021 года, которая подстегнула продажи. При мощности 640 лошадиных сил модель STO разгоняется до 100 км/ч всего за три секунды и развивает максимальную скорость 310 км/ч.

По словам президента и генерального директора Lamborghini Стефана Винкельманна, «Huracán стал эволюцией дизайна, технологического ноу-хау, воплощением приключений за рулем […] Он был задуман как автомобиль, предлагающий всю гамму эмоций от вождения спорткара в любых условиях: от повседневной поездки до захватывающего дух выступления на треке».