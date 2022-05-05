Скидочная карта Pass Côte d’Azur предлагает несколько очень интересных вариантов для культурного времяпрепровождения. Пару рекомендаций от Monaco Tribune как ее использовать максимально эффективно.

С Pass Côte d’Azur вы можете выбрать три активности за 45 евро или пять за 65 евро. Детям предлагается скидка в 10 евро. Нам обещают до 30% экономии по сравнению с покупкой билетов по отдельности. В сумме может получиться существенная экономия.

Чтобы всецело использовать скидочную карту, мы рекомендуем вам выбирать более дорогостоящие активности, такие как парки развлечений, морские прогулки по Средиземноморью или билеты на туристические поезда в горные районы региона Прованс-Альпы-Лазурный берег. Если вы хотите использовать карту для менее дорогостоящих активностей, мы советуем покупать билеты по отдельности.

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Какие у вас есть варианты с картой Pass Côte d’Azur?

Вы можете провести день в парке Marineland, другой — в Aquasplash и завершить его «пальмовой прогулкой» во Фрежюсе. Без карты Pass Côté d’Azur это обойдется вам в 93,50 евро, тогда как с пассом вы сможете обойтись первоначальными 45 евро, что позволит вам сэкономить 48,50 евро.

Вас привлекает более спокойный вид отдыха? Тогда вы можете отправиться на морскую прогулку, чтобы открыть для себя берега Лазурного берега, проехать на автобусе по городам Монако или Ницца и закончить путешествие приятной и очаровательной поездкой на настоящем паровозе. Это позволит вам сэкономить 19 евро.

Карта действует в течение одного месяца после первой валидации. Обратите внимание, что транспорт не входит в стоимость.

Посмотреть список активностей и составить свой индивидуальный маршрут вы можете на сайте Pass Côte d’Azur