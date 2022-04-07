В ходе мероприятия в Океанографическом музее Управление по туризму и конгрессам Монако представило отчёт о туристической деятельности за минувший год и обрисовало стратегию на 2022 год.

Несмотря на то что индустрия всё ещё не оправилась от последствий пандемии Covid-19, показатели 2021 года оказались несоизмеримо лучше результатов 2020 года благодаря, в первую очередь, увеличению доли туристов из Франции, Италии, Германии, Швейцарии и с Ближнего Востока.

Большие надежды на американских туристов

Заполняемость отелей Княжества составила 39% против 27% в 2020 году. Для сравнения: в докризисном 2019 году этот показатель достигал 64%. Что касается средней цены за номер, то она выросла на 25% по отношению к 2020 году.

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Среди стратегических новинок стоит отметить рекламную кампанию по привлечению американских туристов. Семнадцать еженедельных рейсов обеспечат прямое сообщение между Ниццей и Нью-Йорком, что должно стать весомым аргументом в глазах потенциальных клиентов этим летом.