Около 100 экспонентов со всего мира представят свои последние новинки: от ювелирных украшений до роскошных автомобилей.

Выставку Top Marques, посвященную исключительным автомобилям и предметам роскоши, дважды отменяли из-за пандемии. 2022 год знаменует собой возвращение знаменитого салона, где все экспонаты выставлены на продажу.

Более 110 автомобилей, столь легендарных, сколь и редких, будут выставлены с 8 по 12 июня в Форуме Гримальди. Среди них Aston Martin DB5 Джеймса Бонда, единственный в мире автомобиль со всеми гаджетами из фильма, продающийся за скромную сумму в 3 миллиона евро. Кроме того, на выставке можно будет увидеть автомобили таких производителей, как Bugatti, Ferrari или Bentley, а также других, менее известных широкой публике, такие как Dallara или Pambuffetti.

© Top Marques — Deus Vayanne © Top Marques — Ferrari SF90 Spider © Top Marques — Pambuffetti PJ-01

Выставка Top Marques Monaco пройдет в этом году в 17-й раз и будет посвящена знаковым ретро автомобилям: с 1950-х по 1990-е годы. На выставке будет представлена Lamborghini Miura, ретро болиды Формулы-1, а также автомобили из частной коллекции Князя Альбера II.

© Top Marques — DPM Motors © Top Marques — Kalmar 7-97 © Top Marques — Renault 4 CV

В рамках салона состоится не менее 10 мировых и трех европейских премьер. Это уникальная возможность приобрести самые последние новинки автопрома.

15 мотоциклов, три летательных аппарата, две лодки, летающие автомобили и мотоциклы, а также диковинка — электрическая доска для серфинга, разработанная Домом Лагерфельда, дополнят исключительное разнообразие шоу.

© Top Marques — Jetson One © Top Marques — Frauscher © Top Marques — E-surf

Все автомобили, представленные на выставке, будут выставлены на продажу, за исключением нескольких уникальных моделей и автомобилей из частной коллекции Князя.

Если у вас есть желание, вы можете пополнить свою коллекцию суперкаров начиная с 8 часов вечера в среду 8 мая. По этому случаю будет организован эксклюзивный VIP-вечер (цена 250 € на человека), где вы сможете предварительно ознакомиться со всеми экспонатами, выставленными на продажу.

Для широкой публики выставка откроется 9 мая в полдень, после торжественного открытия при участии Князя. Стоимость билетов: €75 в первые два дня и €45 в субботу и воскресенье.

GMK, знаменитый инфлюенсер, будет там, и вы даже сможете получить автограф и сфотографироваться на его стенде. Ходят слухи, что один из его автомобилей может быть выставлен на всеобщее обозрение, и каждый посетитель сможет расписаться на кузове.

Дополнительная информация и бронирование билетов по ссылке — С каждого проданного билета 1 евро будет передан в фонд Monaco Disease Power