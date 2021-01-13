











Коронавирус оказывает влияние на мероприятия. Учитывая ситуацию в области здравоохранения, выставка «Top Marques Monaco» в 2021 году перенесена на три месяца.

Выставка должна была состояться 9-13 июня. Посетителям придется набраться терпения, так как выставку перенесли на 1-5 сентября. Мероприятие пройдет на Гримальди Форуме. В выставке примут участие крупнейшие производители суперкаров со всего мира: Pagani, Koenigsegg, Apollo, Dallara, McLaren, Ferrari, Aston Martin.

Президент шоу Салим Зегдар (Salim Zeghdar) уже говорит о множестве сюрпризов: «это будет настоящим бальзамом на сердца автолюбителей».

Мы усердно работали в течение последних нескольких месяцев, и мы с нетерпением ждем встречи с вами на «Top Marques Monaco» в сентябре 2021 года Салим Зегдар, президент Top Marques

Сектор в постоянном развитии

Коронавирус в разной степени затронул автомобильную промышленность. В иле прошлого года Салим Зегдар рассказал нам о важности переосмысления себя.

В день открытия выставки запланирован «предпремьерный» вечер — еще одно нововведение, ожидающее участников. Также гостей ждут зал, посвященный спортивной классике 50-ых—90-ых годов. Билеты на «Top Marques Monaco» вскоре будут доступны на сайте.