На самом деле эта бутылка – экспонат одной из самых интригующих выставок.

В садах Казино появилась странная девятиметровая бутылка кетчупа. Она так не вписывается в окружающий пейзаж! Что же она здесь делает?

Все просто! Это – произведение искусства, а точнее – скульптура Пола Маккарти под названием Daddies Tomato Ketchup Inflatable. Она является частью масштабной выставки. На экспозиции в самом центре Княжества представлена ретроспектива работ художника.

Если вы не знакомы с творчеством Пола Маккарти, вспомните рождественскую елку на Вандомской площади в Париже в 2014 году. Елка имела форму анального стимулятора и привлекала всеобщее внимание. В результате это произведение пришлось убрать с площади через несколько дней после его установки.

Скульптура, выставленная в Монако, имеет более удобоваримый вид и заставляет задуматься о сверхпотреблении, свойственном нашему времени.

Экспозиция вызывает много насущных вопросов

Произведения, порождающие больше всего споров, собраны в галерее современного искусства Hauser & Wirth. Этим летом галерея представит экспозицию «Pirates Stew Pot», в которой Пол Маккарти познакомит посетителей со своим творчеством, чтобы заставить их задуматься.

Дирекция по связям / Стефан Данна (Stéphane Danna)

Алчность, токсичная торговля, социальная кичливость, садизм – скульптуры анализируют и критикуют различные пороки и аспекты общества. Эта тревожная, кровавая и полная сексуальных игрушек экспозиция являет нам аллегорию общества. Она продлится до 27-го августа.

Дирекция по связям / Стефан Данна (Stéphane Danna)

Дополнительная информация: Hauser&Wirth