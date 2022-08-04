На самом деле эта бутылка – экспонат одной из самых интригующих выставок.
В садах Казино появилась странная девятиметровая бутылка кетчупа. Она так не вписывается в окружающий пейзаж! Что же она здесь делает?
Все просто! Это – произведение искусства, а точнее – скульптура Пола Маккарти под названием Daddies Tomato Ketchup Inflatable. Она является частью масштабной выставки. На экспозиции в самом центре Княжества представлена ретроспектива работ художника.
Если вы не знакомы с творчеством Пола Маккарти, вспомните рождественскую елку на Вандомской площади в Париже в 2014 году. Елка имела форму анального стимулятора и привлекала всеобщее внимание. В результате это произведение пришлось убрать с площади через несколько дней после его установки.
Скульптура, выставленная в Монако, имеет более удобоваримый вид и заставляет задуматься о сверхпотреблении, свойственном нашему времени.
Экспозиция вызывает много насущных вопросов
Произведения, порождающие больше всего споров, собраны в галерее современного искусства Hauser & Wirth. Этим летом галерея представит экспозицию «Pirates Stew Pot», в которой Пол Маккарти познакомит посетителей со своим творчеством, чтобы заставить их задуматься.
Алчность, токсичная торговля, социальная кичливость, садизм – скульптуры анализируют и критикуют различные пороки и аспекты общества. Эта тревожная, кровавая и полная сексуальных игрушек экспозиция являет нам аллегорию общества. Она продлится до 27-го августа.
Дополнительная информация: Hauser&Wirth