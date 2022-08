Cette bouteille fait en réalité partie d’une exposition des plus intrigantes.

C’est une étrange bouteille de ketchup géante qui vient de s’échouer sur les jardins du Casino. Elle détonne avec son entourage mais qu’est-ce que cette bouteille vient faire ici ?

C’est assez simple, il s’agit d’une œuvre d’art et plus particulièrement de la sculpture Daddies Tomato Ketchup Inflatable de l’artiste Paul McCarthy. Celle-ci fait partie d’une exposition de plus grande ampleur. Elle reprend de nombreuses œuvres de l’artiste pour une rétrospective de son art au cœur de la Principauté.

Si vous ne savez pas qui est Paul McCarthy, souvenez-vous du sapin de noël installé sur la Place Vendôme à Paris, en 2014. Celui-ci était en forme de plug anal et avait défrayé la chronique. Résultat, l’œuvre avait été retirée quelques jours après son installation.

Ici, la sculpture exposée à Monaco est plus consensuelle et cherche à questionner la surconsommation de notre époque.

Une exposition au fort pouvoir interrogateur

Les œuvres plus sujettes à débat se trouvent dissimulées dans la galerie d’art contemporain Hauser & Wirth. Galerie spécialisée dans la création contemporaine, elle accueille, cet été, l’exposition « Pirates Stew Pot ». Paul McCarthy y dévoile tout son art dans l’objectif de faire réfléchir.

© Direction de la Communication / Stéphane Danna

Cupidité, commercialisation rampante, ostentation sociale, sadisme, les œuvres explorent différents vices et aspects de la société tout en les critiquant à travers des sculptures. Souvent dérangeante, très sanguinolente et remplie d’appareils génitaux, l’exposition propose une allégorie de la société visible encore jusqu’au 27 août.

© Direction de la Communication / Stéphane Danna

Plus d’infos : Hauser&Wirth