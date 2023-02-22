Фестиваль лимонов в Ментоне в самом разгаре

Осталось еще несколько дней, чтобы погрузиться в цитрусовое настроение в Ментоне.

Начавшийся десять дней назад Фестиваль лимонов собрал десятки тысяч человек. В колонках наших коллег из Nice-Matin уже упоминается «рекордное количество зрителей» со ссылкой на туристический офис Ментона. Впереди нас ждут еще пять дней празднеств.

© Город Ментон © Город Ментон

Последние парады платформ пройдут в ходе ночного шествия в этот четверг, а в предстоящее воскресенье состоится «парад золотых фруктов». Карнавальные кортежи – это парады платформ с инсталляциями из цитрусовых и участниками праздничного шоу. Они давно стали обязательным зрелищным атрибутом Фестиваля лимонов. На два оставшихся шествия еще есть свободные места.

Выставка инсталляций из цитрусовых © Город Ментон

Самых любознательных ждёт выставка композиций из цитрусовых в садах «Биовес». Для некоторых из этих невероятных украшений потребовалось почти 15 тонн плодов! Салон ремесел и Фестиваль орхидей также открыты до 26 февраля, вход бесплатный.

© Город Ментон © Город Ментон

Второй по счёту детский карнавал пройдет в среду, а в субботу, накануне закрытия фестиваля, ритм задаст концерт Moon-Rock. Программу завершают два похода и несколько мастер-классов для молодежи.

Даты, бронирование и билеты на последние оставшиеся мероприятия можно найти на этой странице.