La Fête du Citron bat son plein à Menton

Il reste encore quelques jours pour profiter d’une ambiance citronnée à Menton.

Commencée il y a dix jours, la Fête du Citron a d’ores et déjà réuni des dizaines de milliers de personne. Dans les colonnes de nos confrères de Nice-Matin, on évoque déjà « une édition record », du côté de l’Office de Tourisme mentonnaise. Cinq jours de fête se profilent encore.

© Ville de Menton © Ville de Menton

Les derniers corsos se dérouleront ce jeudi, avec le corso nocturne, et ce dimanche, avec le corso des fruits d’or. Les corsos sont des parades de chars composés d’agrumes et animées par des groupes. Ce sont les incontournables de la Fête du Citron. Des places sont encore disponibles pour les deux corsos restants.

Expositions de motifs d’agrumes. © Ville de Menton

Les curieux peuvent continuer d’admirer l’exposition de motifs d’agrumes dans les jardins Biovès et leurs décors incroyables, dont certains ont nécessité près de 15 tonnes d’agrumes. Le Salon de l’Artisanat et le Festival des Orchidées sont également ouverts jusqu’au 26 février, en entrée libre.

© Ville de Menton © Ville de Menton

Un second Carnaval des enfants se tiendra ce mercredi, en plus d’une soirée Moon-Rock ce samedi, veille de la fermeture. En parallèle, deux randonnées et divers ateliers pour la jeunesse viennent compléter la fin du programme.

Les dates, les réservations et les billets de ces derniers rendez-vous sont à retrouver sur cette page.