Топ-5 отличных бургерных в Монако

Редакция Monaco Tribune попробовала один знаменитый бургер в Монако и подготовила для вас подборку с ещё четырьмя достойными кандидатами.

Grubers Burgers

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Детище Риккардо Жирауди (Riccardo Giraudi), Grubers Burgers пополнил гамму десятка концептуальных ресторанов холдинга, активно работающих в Монако. В меню представлены восемь различных вариантов сета, в центре каждого из которых — свой особый бургер.Трюфельный, вегетарианский, рыбный, куриный или мясной, пряный или нет — меню разнообразно, однако цены радуют постоянством. Стоимость независимо от вида стейка составляет €12,90 за бургер, напиток и порцию картофеля фри. Ресторан также предлагает доставку в Монако через онлайн-платформу Delovery.

Адрес: 20 Rue Princesse Caroline, 98000 Монако

Steak’n Shake

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Хотя Steak ‘n Shake официально заявлен как ресторан быстрого питания, качество продукции выгодно отличается от ближайших конкурентов. Единственный недостаток — цены выше, а меню предлагается без напитков, но это не помешало нам оценить гамбургер по достоинству. Отдельного упоминания заслуживает их картофель фри. Заведение расположено в нижней части улицы Гримальди и открыто с 11 утра до позднего вечера.

Адрес: 27 Bd Albert 1er, 98000 Монако

Arrow Burger

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Для дегустации мы выбрали ресторан Arrow Burger, который недавно получил награду в номинации «Лучший бургер в Монако». Расположенный в квартале Монако-Вилль рядом с Кафедральным собором ресторан предлагает обслуживание за столиками и доставку

Меню довольно разнообразно, есть опция для вегетарианцев. Наш выбор пал на NY Bacon Cheese, к которому прилагаются напиток и картофель фри за дополнительные 1,50 евро. Поскольку заведение в основном ориентировано на доставку, ожидание перед подачей блюд несколько затянулось.

Однако оно стоило того! Оригинальный мягкий хлеб в форме треугольника похож на бриошь. Вкусное мясо, толстый стейк, а сочетание с сыром и соусом на редкость удачно. Рекомендуем взять на гарнир сладкий картофель фри, контраст сладкого и соленого наверняка не оставит вас равнодушными.

Стоимость меню — 14 евро. Несмотря на затянувшееся ожидание, бургеры от Arrow Burger стоят того, от души рекомендуем съесть их в нескольких метрах от ресторана, в садах Сен-Мартен с видом на море.

Адрес: 6-8 Rue des Carmes, 98000, Монако

La Brasserie de Monaco

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Визитной карточкой La Brasserie de Monaco давно стало местное монегасское пиво Bière de Monaco. В дополнение к домашнему пиву заведение предлагает разнообразное меню, включая бургеры. Сыр чеддер, тушёный лук, салат, помидоры и специальный соус от заведения — классический состав и беспроигрышный вариант с картофелем фри на гарнир. Стоит этот бургер 18 евро, а бизнес-ланч за эту же же цену включает и напиток.

Адрес: Rte de la Piscine, 98000 Монако

Beefbar Monaco

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Напоследок мы припасли самые дорогие бургеры из нашей подборки, но приготовленные, вне всякого сомнения, из лучшего мяса. Beefbar Monaco предлагает двойной чизбургер с домашней картошкой фри за 27 евро. «Бургеры, за которые можно умереть», — гласят отзывы об этом заведении в Google. Всего лишь на евро дороже стоят мини-бургеры из говядины Кобе, мяса, цена которого колеблется от 200 до 500 евро за килограмм… По выходным и вечерам в меню есть два дополнительных вегетарианских бургера (24 евро и 21 евро соответственно) с растительным «мясом», а также бургер со стейком из говяжьей корейки на гриле по цене 44 евро.

Адрес: 42 Quai Jean-Charles Rey, 98000 Монако