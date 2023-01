Où manger 5 bons burgers à Monaco ?

Monaco Tribune a testé pour vous un burger réputé à Monaco et vous en conseille quatre autres à découvrir.

Grubers Burgers

© DR

Imaginé par Riccardo Giraudi, Grubers Burgers a complété sa dizaine de restaurants « concepts » déjà présents à Monaco. Au menu, huit formules différentes, chacune étant accompagnée de son burger spécifique. Burger à la truffe, végétarien, au poisson, au poulet ou à la viande, pimenté ou non, la carte est variée et offre un tarif unique. Comptez 12,90€ pour votre burger, une boisson et une portion de frites. Le restaurant propose également de la livraison à Monaco, via la plateforme Delovery.

Adresse : 20 Rue Princesse Caroline, 98000 Caroline

Steak’n Shake

© DR

Bien que Steak ‘n Shake soit un fast food, la qualité des produits n’est pas la même que chez ses concurrents. Seul bémol, les prix sont plus élevés et les menus sont proposés sans boissons mais, côté burger, la franchise nous satisfait. Mention spéciale pour les frites également. Situé en bas de la Rue Grimaldi, l’établissement est ouvert à partir de 11h et le reste toute la journée.

Adresse : 27 Bd Albert 1er, 98000 Monaco

Arrow Burger

©DR

Pour notre dégustation, le choix s’est porté sur Arrow Burger, qui a récemment remporté le prix du Meilleur Burger de Monaco. Situé à Monaco-ville, à côté de la Cathédrale de Monaco, le restaurant propose un service de restauration sur place ou en livraison.

La carte est plutôt variée, avec une option pour les personnes végétariennes. Notre choix se porte sur le NY Bacon Cheese, accompagné d’une boisson et de frites de patates douces pour 1,50€ supplémentaires. L’établissement étant principalement porté sur la livraison, notre attente est légèrement longue avant d’être servis.

Côté repas, nous passons un bon moment. Le pain original, en forme de triangle, est moelleux et brioché. La viande est goûtue, le steak consistant et le mariage avec le fromage et la sauce fonctionne. Les frites de patates douces sont un accompagnement d’une valeur sûre, on ne se lasse pas de ce goût sucré-salé.

Le menu aura coûté 14 euros. Malgré l’attente, les burgers d’Arrow Burger sont bons et nous vous conseillons de les manger à quelques mètres du restaurant, dans les Jardins Saint-Martin, en compagnie de la vue sur la mer.

Adresse : 6-8 Rue des Carmes, 98000, Monaco

La Brasserie de Monaco

©DR

La Brasserie de Monaco est une institution pour sa Bière de Monaco. Pour accompagner leurs bières maisons, l’établissement propose une carte variée et, notamment, un burger. Cheddar, oignons confits, salade, tomates et sauce spéciale de la Brasserie, une composition classique pour une valeur sûre, le tout assorti de frites. Comptez 18€ pour vous offrir ce burger et le même prix pour le commander en plus d’une boisson avec la formule du midi.

Adresse : Rte de la Piscine, 98000 Monaco

Beefbar Monaco

© DR

Nous terminons par les burgers les plus chers de nos 5 recommandations mais certainement ceux avec la meilleure viande également. Le Beefbar Monaco propose un double cheeseburger, accompagné par des frites maison, au prix de 27€. « Burgers à tomber ! » lit-on sur les avis Google de l’établissement. Pour un euro supplémentaire, le client peut expérimenter des minis burgers au bœuf de Kobe, une viande dont le prix varie de 200€ à 500€ le kilo. Le week-end et le soir, la carte compte deux burgers végétariens supplémentaires (24 et 21€), composés d’une viande à base de plantes, ainsi qu’un burger à base d’effiloché de basse côte au barbecue, au prix de 44€.

Adresse : 42 Quai Jean-Charles Rey, 98000 Monaco