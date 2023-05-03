Выше знамена в честь столетнего юбилея Князя Ренье III!

С 1 мая и до конца года монегаски, резиденты и коммерсанты Княжества поднимут особые юбилейные флаги.

Празднования столетнего юбилея Князя Ренье III продолжаются. Комитет Ренье III создал по этому случаю единый флаг, которым жители Княжества смогут украсить улицы и общественные заведения. Флаги предлагаются в четырех торговых точках:

Souvenir Shop , Place du Palais Princier

, Place du Palais Princier Bazar Picco , 22 avenue Saint-Charles

, 22 avenue Saint-Charles Brico Center , 4-6 avenue Albert II

, 4-6 avenue Albert II Khédive, 9 boulevard Albert Ier

На флаге – профиль Князя Ренье III в красно-белых тонах Княжества. © Centenaire Rainier III

Одновременно Княжество продолжает кампанию, посвященную этим празднованиям, первые мероприятия которых начинаются уже через несколько недель:

31 мая 2023, с 14:30: Праздник на Скале

Праздник на Скале 31 мая – 20 августа 2023: выставка «Князь у себя дома» – Большие апартаменты княжеского дворца

выставка «Князь у себя дома» – Большие апартаменты княжеского дворца 31 мая – 31 декабря 2023: выставка «Князь и его животные» – Зоосад Монако

выставка «Князь и его животные» – Зоосад Монако 4 июля 2023: Фильм «Ренье III собственными словами» Яна-Антони Ногес – Княжеский зал Grimaldi Forum

Фильм «Ренье III собственными словами» Яна-Антони Ногес – Княжеский зал Grimaldi Forum 20 июля – 31 декабря 2023: выставка «Князь-строитель. Перспективы Монако» – Выставочный зал Quai Antoine Ier

выставка «Князь-строитель. Перспективы Монако» – Выставочный зал Quai Antoine Ier 9 ноября 2023 – 28 января 2024: выставка «50-я годовщина создания циркового фестиваля» – Terrasses de Fontvieille

выставка «50-я годовщина создания циркового фестиваля» – Terrasses de Fontvieille 19 ноября 2023: Национальный праздник в честь Князя Ренье III

Национальный праздник в честь Князя Ренье III 24 и 25 ноября в 20:30: театральная пьеса «Счастливые дни» (Les jours heureux), в которой Князь Ренье III сыграл в 1942 году, в исполнении труппы Studio de Monaco – Théâtre des Variétés

театральная пьеса «Счастливые дни» (Les jours heureux), в которой Князь Ренье III сыграл в 1942 году, в исполнении труппы Studio de Monaco – Théâtre des Variétés 19 – 28 января 2024: 46-й Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло 2024 «Посвящение основателю»

Полная программа – здесь.