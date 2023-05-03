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Выше знамена в честь столетнего юбилея Князя Ренье III!

Автор: Paul Charoy
Опубликовано 3 мая 2023
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Вместо традиционного красно-белого стяга будет особый флаг, созданный в честь столетнего юбилея Князя Ренье III. © Monaco Info / Facebook
Автор: Paul Charoy
- 3 мая 2023

С 1 мая и до конца года монегаски, резиденты и коммерсанты Княжества поднимут особые юбилейные флаги.

Празднования столетнего юбилея Князя Ренье III продолжаются. Комитет Ренье III создал по этому случаю единый флаг, которым жители Княжества смогут украсить улицы и общественные заведения. Флаги предлагаются в четырех торговых точках:

  • Souvenir Shop, Place du Palais Princier
  • Bazar Picco, 22 avenue Saint-Charles
  • Brico Center, 4-6 avenue Albert II
  • Khédive, 9 boulevard Albert Ier
На флаге – профиль Князя Ренье III в красно-белых тонах Княжества. © Centenaire Rainier III

Одновременно Княжество продолжает кампанию, посвященную этим празднованиям, первые мероприятия которых начинаются уже через несколько недель:

  • 31 мая 2023, с 14:30: Праздник на Скале
  • 31 мая – 20 августа 2023: выставка «Князь у себя дома» – Большие апартаменты княжеского дворца
  • 31 мая – 31 декабря 2023: выставка «Князь и его животные» – Зоосад Монако
  • 4 июля 2023: Фильм «Ренье III собственными словами» Яна-Антони Ногес – Княжеский зал Grimaldi Forum
  • 20 июля – 31 декабря 2023: выставка «Князь-строитель. Перспективы Монако» – Выставочный зал Quai Antoine Ier
  • 9 ноября 2023 – 28 января 2024: выставка «50-я годовщина создания циркового фестиваля» – Terrasses de Fontvieille
  • 19 ноября 2023: Национальный праздник в честь Князя Ренье III
  • 24 и 25 ноября в 20:30: театральная пьеса «Счастливые дни» (Les jours heureux), в которой Князь Ренье III сыграл в 1942 году, в исполнении труппы Studio de Monaco – Théâtre des Variétés
  • 19 – 28 января 2024: 46-й Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло 2024 «Посвящение основателю»

Полная программа – здесь.