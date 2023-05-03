Выше знамена в честь столетнего юбилея Князя Ренье III!
С 1 мая и до конца года монегаски, резиденты и коммерсанты Княжества поднимут особые юбилейные флаги.
Празднования столетнего юбилея Князя Ренье III продолжаются. Комитет Ренье III создал по этому случаю единый флаг, которым жители Княжества смогут украсить улицы и общественные заведения. Флаги предлагаются в четырех торговых точках:
- Souvenir Shop, Place du Palais Princier
- Bazar Picco, 22 avenue Saint-Charles
- Brico Center, 4-6 avenue Albert II
- Khédive, 9 boulevard Albert Ier
Одновременно Княжество продолжает кампанию, посвященную этим празднованиям, первые мероприятия которых начинаются уже через несколько недель:
- 31 мая 2023, с 14:30: Праздник на Скале
- 31 мая – 20 августа 2023: выставка «Князь у себя дома» – Большие апартаменты княжеского дворца
- 31 мая – 31 декабря 2023: выставка «Князь и его животные» – Зоосад Монако
- 4 июля 2023: Фильм «Ренье III собственными словами» Яна-Антони Ногес – Княжеский зал Grimaldi Forum
- 20 июля – 31 декабря 2023: выставка «Князь-строитель. Перспективы Монако» – Выставочный зал Quai Antoine Ier
- 9 ноября 2023 – 28 января 2024: выставка «50-я годовщина создания циркового фестиваля» – Terrasses de Fontvieille
- 19 ноября 2023: Национальный праздник в честь Князя Ренье III
- 24 и 25 ноября в 20:30: театральная пьеса «Счастливые дни» (Les jours heureux), в которой Князь Ренье III сыграл в 1942 году, в исполнении труппы Studio de Monaco – Théâtre des Variétés
- 19 – 28 января 2024: 46-й Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло 2024 «Посвящение основателю»
Полная программа – здесь.