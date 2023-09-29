Торжественное открытие Monaco Yacht Show в присутствии Князя Альбера II
До 30 сентября в порту Эркюль выставлены самые красивые суперъяхты мира.
На этом 32-м Monaco Yacht Show, начавшемся 27 сентября, представлено около 130 яхт. Входной билет обойдется посетителям в 500 евро.
Князь в компании Пьера Дарту, государственного министра, и Селин Карон-Дажиони, советника правительства и министра по вопросам благоустройства, окружающей среды и градостроительства – © Дирекция по связям / Стефан Данна (Stéphane Danna)