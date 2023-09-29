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Торжественное открытие Monaco Yacht Show в присутствии Князя Альбера II

Автор: Sarah Incari
Опубликовано 29 сентября 2023
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Ежегодно это событие собирает около 20 000 посетителей в поисках редкой жемчужины у 500 участников – © Дирекция по связям / Стефан Данна (Stéphane Danna)
Автор: Sarah Incari
- 29 сентября 2023

До 30 сентября в порту Эркюль выставлены самые красивые суперъяхты мира.

На этом 32-м Monaco Yacht Show, начавшемся 27 сентября, представлено около 130 яхт. Входной билет обойдется посетителям в 500 евро.

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Князь в компании Пьера Дарту, государственного министра, и Селин Карон-Дажиони, советника правительства и министра по вопросам благоустройства, окружающей среды и градостроительства – © Дирекция по связям / Стефан Данна (Stéphane Danna)