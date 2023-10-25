Лауреаты церемонии награждения SPORTEL-2023

Многочисленные кандидаты боролись за победу в различных номинациях (Фото © SPORTEL Awards).

В понедельник вечером в Гримальди Форуме состоялась торжественная церемония вручения наград SPORTEL Awards 2023. Мероприятие прошло под руководством главы жюри этого года Мелины Робер Мишон (Mélina Robert Michon). Представляем вашему вниманию полный список лауреатов.

Ведущие деятели собрались в Саудовской Аравии на первом форуме Peace and Sport

«Лучшая замедленная съёмка»

Деми Воллеринг/ «Женский Тур де Франс 2023»/ France Télévisions — Филипп Летурнёр (Philippe Letourneur) (Франция)

«Лучший документальный фильм»

«Вильнёв — Пирони» — Торкил Джонс (Torquil Jones) (Великобритания)

«Лучший репортаж»

Playing Fields – «Айя: Первая габонская пловчиха на Олимпийских играх» — Матамба Комбила (Matamba Kombila ) (Испания)

«Специальная премия жюри»

«Однорукое чудо: история Джимми Хасти» — Ричард Милуэй (Richard Milway) (Великобритания)

«Премия за инновации»

«Командное радио „Тур де Франс 2023”» — Антони Форестье (Anthony Forestier) (Франция)

«Лучшее продвижение программы»

Sky Sports: «Лучшее шоу Земли» — Даниэл Кляйнман (Daniel Kleinman) и Роб Уэлч (Rob Welch) (Великобритания).

«Лучший рекламный ролик» – Кристиан Блашас (Christian Blachas)

«BNP Paribas: 50 лет приверженности теннису» – агентство Sid Lee Paris (Франция)

«Лучшая книга» – Рено Делабордери (Renaud de Laborderie)

Iconic Nadal – Коринн Дюбрёй (Corinne Dubreuil) (Франция)

«Премия организации Peace and Sport за лучший документальный фильм»

Rise — The Siya Kolisi Story («Взлёт — история Сии Колиси») — Тебого Малопе (Tebogo Malope), Orange Films (ЮАР)