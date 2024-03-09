Monte-Carlo Country Club : история загородного теннисного клуба Монако

Предлагаем вашему внимаю ретроспективу фотографий клуба, история которого началась в Рокбрюн-кап-Мартене, всего в нескольких метрах от границы с Монако.

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Первый теннисный клуб Княжества был открыт 2 апреля 1893 года, но его первоначальное расположение отличалось от сегодняшнего. Изначально Lawn Tennis de Monte Carlo размещался на крыше погребов отеля Hôtel de Paris. Спустя четыре года здесь состоялся первый теннисный турнир Монте-Карло с участием международных игроков, заложивший основу для будущего престижного соревнования.

Членская карточка постоянного участника теннисного турнира в Монте-Карло. ©Коллекция Жан-Поля Баскуля

В период масштабной городской застройки клуб был вынужден покинуть крышу отеля. Через двенадцать лет он был перемещен в Ля-Кондамин в связи со строительством нового крыла Hôtel Hermitage. К теннисному клубу Lawn Tennis de Monte Carlo был добавлен новый корт. Поскольку город продолжал расширяться, в 1921 году клуб переехал на крышу гаража в Босолее и был открыт под названием La Festa Country Club.

Параллельно в Монако проходил теннисный турнир. Во время его проведения внимание богатого американского покровителя привлекла Сюзанн Ленглен (Suzanne Lenglen). На дворе был 1925 год, и эта французская теннисистка, будущая легенда женского тенниса, возвращалась на корты Княжества после некоторого перерыва. Джордж Пирс Батлер, желая всего наилучшего для турнира и его участников, отметил: «Она заслуживает условий, соответствующих её звёздному статусу, а не крыши простого гаража». Благодаря его финансовой поддержке SBM приобрела 3,5 гектара земли в Рокебрюн-Кап-Мартене рядом с районом Сен-Роман, что положило начало масштабному проекту строительства около двадцати глиняных кортов.

Строительство загородного теннисного клуба Monte-Carlo Country Club в 1927 году. © Загородный клуб Монте-Карло

Под руководством архитектора Шарля Лестроня были возведены террасы, которые знакомы нам сегодня, с двумя или тремя кортами возле каждой: одни предназначались для международных соревнований, другие — для любительских. Изящные террасы были украшены большими цветочными клумбами. Новый клуб мог вместить до 700 членов в своих раздевалках и предлагал услуги кафе и ресторанов.

Монте-Карло — Загородный теннисный клуб – Теннис — Sopico820.jpg Корты загородного теннисного клуба Monte-Carlo Country Club. ©Коллекция Жан-Поля Баскуля

Окончательное название клуб получил в декабре 1928 года, спустя девять месяцев после его торжественного открытия. 27 февраля 1928 года на открытие клуба были приглашены знатные гости, включая шведского короля Густава V, герцога Коннаутского, греческого принца Николая, великую княгиню Елену и великого князя Андрея Романовых.

Затем новый загородный клуб Монте-Карло стал ареной для теннисного турнира Монте-Карло. После Второй мировой войны Джорджия Батлер, дочь Джорджа Батлера, профинансировала восстановление частей клуба, пострадавших от боевых действиях. Будучи теннисисткой, она продолжала способствовать международной репутации клуба, привлекая звёзд тенниса для участия в турнире. С течением времени мероприятие и место его проведения развивались, организовывались праздники с участием артистов со всего мира. Подобно Гран-при Монако, престиж трофея турнира возрастал благодаря поддержке Князей Монако, вручавших кубок победителю.

Принцесса Антуанетта стала президентом клуба по просьбе своего брата, Князя Ренье III. Её дочь, баронесса Элизабет-Анн де Масси, приняла эстафету в 2008 году, передав клуб в 2020 году уже своей дочери — Мелани-Антуанетте де Масси.

В 1977 году Бьорн Борг (Björn Borg) одержал победу над Коррадо Бараццутти (Corrado Barazzutti) со счетом 6-3, 7-5, 6-0 и получил заветный кубок из рук Княгини Грейс. ©Коллекция Жан-Поля Баскуля

В 1979 году Борг вновь победил, на этот раз Витаса Герулайтиса (Vitas Gerulaitis) со счетом 6-2, 6-1, 6-3, получив кубок из рук Принцессы Каролины. ©Коллекция Жан-Поля Баскуля

В этом году монегасский теннисный клуб вновь принимает на своих кортах чемпионат Rolex Monte-Carlo Masters. Каждый апрель клуб готовится принять более 100 000 посетителей, которые собрались, чтобы увидеть престижные дуэли лучших теннисистов мира. Для этого события корты трансформируются, особенно центральный, гле устанавливаются большие трибуны. Загородный клуб ждёт всех любителей тенниса с 6 по 14 апреля!

Rolex Monte-Carlo Masters: что нового в этом году?