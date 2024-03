Monte-Carlo Country Club : l’histoire du club de tennis de Monaco

Retour en images sur le passé du club situé à Roquebrune-Cap-Martin, à quelques mètres de la frontière monégasque.

Publicité

Le 2 avril 1893, le premier club de tennis de la PrincipautĂ© est inaugurĂ©. Son emplacement n’est pas encore celui que l’on connaĂ®t aujourd’hui, il faut imaginer que le « Lawn Tennis de Monte Carlo » est construit sur les toits des caves de l’HĂ´tel de Paris. 4 ans plus tard, le premier tournoi de tennis de Monte-Carlo y sera dĂ©jĂ organisĂ©, et sur les terrains, les joueurs sont internationaux, signe d’une future compĂ©tition au statut important.

La carte permanente de membre du Lawn Tennis de Monte Carlo. ©Collection Jean-Paul Bascoul

Alors que la PrincipautĂ© est en pleine Ă©volution urbaine, le club ne reste pas longtemps sur les toits de l’hĂ´tel. Douze ans prĂ©cisĂ©ment, avant de se voir transfĂ©rer Ă la Condamine car une nouvelle aile de l’HĂ´tel Hermitage est en pleine construction. Le « Lawn Tennis de Monte Carlo » accueille alors un nouveau court. L’expansion de la ville continue et le club dĂ©mĂ©nage sur le toit d’un garage de Beausoleil et est inaugurĂ© en 1921, sous le nom de « La Festa Country Club ».

En parallèle, le tournoi de tennis monĂ©gasque se poursuit. Alors que les Ă©ditions s’enchaĂ®nent, une certaine Suzanne Lenglen attire l’attention d’un riche mĂ©cène amĂ©ricain. Nous sommes en 1925 et la joueuse française, future icĂ´ne du tennis fĂ©minin, est de retour sur les terrains de la PrincipautĂ© après quelque temps loin de Monte-Carlo. Georges Pierce Butler semble vouloir le meilleur pour ce tournoi et les joueurs qui y participent. « Il lui faudrait un Ă©crin Ă la hauteur de son statut de star et non pas le simple toit d’un garage », dit-il Ă l’Ă©gard de Suzanne Lenglen. Avec son soutien financier, la SBM fait l’acquisition de 3,5 hectares de terrain sur la commune de Roquebrune-Cap-Martin, dans le quartier limitrophe de Saint-Roman. Cela signe le dĂ©but de travaux colossaux avec pour objectif la construction d’une vingtaine de terrains en terre battue.

La construction du Monte-Carlo Country Club en 1927. ©Monte-Carlo Country Club

Sous la supervision de l’architecte Charles Lestrogne, les terrasses que nous connaissons aujourd’hui sont construites. Sur chacune d’entre elles se cĂ´toient deux ou trois courts, dont certains sont destinĂ©s Ă la compĂ©tition internationale et d’autres aux loisirs. Pour couronner l’esthĂ©tisme du lieu, les terrasses sont sĂ©parĂ©es de grands massifs de fleurs. Le tout nouveau club peut alors accueillir jusqu’Ă 700 membres dans ses vestiaires, mais propose aussi de la restauration.

Monte-Carlo – The Country Club – Le Tennis – Sopico820.jpg Les terrains du Monte-Carlo Country Club. ©Collection Jean-Paul Bascoul.

Le club ne prendra son nom dĂ©finitif qu’au mois de dĂ©cembre 1928, neuf mois après l’inauguration tant attendue. Le 27 fĂ©vrier 1928, pour l’ouverture du lieu, le Prince Louis II invite le Roi Gustave V de Suède, le Duc de Connaught, le Prince Nicolas de Grèce, la Grande Duchesse HĂ©lène et le Grand Duc AndrĂ© de Russie.

En parallèle, le nouveau Monte-Carlo Country Club accueille dĂ©sormais le tournoi de tennis de Monte-Carlo. Après la Seconde Guerre mondiale, la fille de George Butler, Georgia, finance une partie du club abĂ®mĂ© par les affrontements rĂ©cents. Elle-mĂŞme joueuse de tennis, elle continue de perpĂ©tuer le rayonnement du club Ă l’internationale, en invitant plusieurs stars du tennis Ă participer au tournoi. Le lieu et l’Ă©vĂ©nement Ă©voluent ensemble et les festivitĂ©s extra-sportives commencent Ă s’organiser, accueillant des artistes du monde entier. Ă€ l’image du Grand Prix de Monaco, le prestige du trophĂ©e est accentuĂ© par l’environnement de la PrincipautĂ© et de ses Princes et Princesses qui remettent la coupe dans les mains du vainqueur.

À cette époque, la Princesse Antoinette prend la présidence du club, sur demande de son frère, le Prince Rainier III. Sa fille, la Baronne Elizabeth-Ann de Massy, prend la présidence en 2008 puis ce sera sa propre fille, Mélanie-Antoinette de Massy, qui reprendra le flambeau en 2020.

En 1977, Björn Borg remporte le tournoi en battant Corrado Barazzutti 6-3 7-5 6-0. La Princesse Grace remet la coupe au vainqueur. ©Collection Jean-Paul Bascoul

En 1979, Björn Borg bat Vitas Gerulaitis 6-2 6-1 6-3 et remporte le tournoi et reçoit la coupe des mains de la Princesse Caroline. ©Collection Jean-Paul Bascoul

Cette annĂ©e, le club de tennis monĂ©gasque accueillera une nouvelle fois la compĂ©tition du Rolex Monte-Carlo Masters. Au mois d’avril de chaque annĂ©e, le lieu se prĂ©pare Ă accueillir plus de 100 000 visiteurs, dĂ©sireux d’assister Ă de prestigieuses rencontres entre les meilleurs joueurs du monde entier. Ă€ cette occasion, les courts se transforment aussi, notamment le central, oĂą de grandes tribunes sont installĂ©es en hauteur. Rendez-vous du 6 au 14 avril !

Rolex Monte-Carlo Masters : quelles nouveautés cette année