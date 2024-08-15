В Ницце выставлены шедевры импрессиониста Берты Моризо

Княжество и многие музеи участвуют в этой новой экспозиции, собравшей около 60 работ первой женщины, принимавшей участие в выставках импрессионистов.

Ривьера Ниццы облачилась в свои лучшие убранства на праздновании 150-летия импрессионизма – холсты культовой фигуры жанра, Берты Моризо. До 29 сентября Музей изящных искусств Жиля Шере посвятил исключительную экспозицию этой передовой художнице, работы которой, в частности, увековечили свет и сладость жизни на Лазурном берегу.

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Путешествие в центр уютной Ривьеры XIX-го века

Эта беспрецедентная ретроспектива – «Берта Моризо в Ницце, гавань импрессионизма» – собрала около 60 работ. Холсты, предоставленные международными культурными учреждениями (Музей Орсе, Музей Мармоттан-Моне, Княжеский дворец Монако, Художественный музей Нельсона-Аткинса из Канзас сити, Национальный музей Швеции из Стокгольма и Музей изящных искусств Лиона), дают полную панораму творчества Берты Моризо во время её пребывания в Ницце зимой 1881-1882 и зимой 1888-1889 годов.

По этому случаю из Музея Орсе приехал шедевр Клода Моне – Виллы в Бордигере. Выставленный в отдельном месте холст погружает посетителей в уютную и привилегированную атмосферу, схожую с отношениями, которые связывали двух художников.

Виллы в Бордигере, Клод Моне, 1884 © Объединение национальных музеев и Большой дворец (RMN-Grand Palais) (Музей Орсе) / Эрве Левандовски (Hervé Lewandowski)

Этот подарок мастера-импрессиониста Берте сопровождается работами других мастеров жанра – Клода Моне и Огюста Ренуара.

Празднование женского творчества

Помимо творчества Берты Моризо, экспозиция освещает креативное развитие женской живописи Прекрасной эпохи. Творения Мэри Стивенсон Кэссетт, Евы Гонсалес и Луизы Катерины Бреслау, представленные рядом с работами Берты Моризо, свидетельствуют о таланте и оригинальности этих малоизвестных художниц.

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В июне, на вернисаже экспозиции присутствовали многие официальные лица, включая Принцессу Каролину Монакскую, Кристиана Эстрози, мэра Ниццы и председателя Метрополии Ниццы и Лазурного берега, Сильвена Амика, президента государственного учреждения Музей Орсе и Музея Оранжери.

Сбор апельсинов в Симье (Ницца), Берта Моризо, 1889 © Город Грасс

В октябре экспозиция продолжит свое путешествие по Ривьере и остановится в величественных апартаментах Герцогского дворца Генуи.