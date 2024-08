Les chefs d’oeuvres impressionnistes de Berthe Morisot réunis à Nice

La Principauté et de nombreux autres musées participent à cette exposition inédite qui regroupe une soixantaine de tableaux de la première femme à avoir participé aux expositions impressionnistes.

La Riviera niçoise s’est parée de ses plus beaux atours pour célébrer les 150 ans de l’impressionnisme : ceux de l’une des figures les plus emblématiques de l’impressionnisme, Berthe Morisot. Jusqu’au 29 septembre 2024, le musée des Beaux-Arts Jules Chéret consacre une exposition exceptionnelle à cette artiste pionnière, dont les toiles ont notamment immortalisé la lumière et la douceur de vivre de la Côte d’Azur.

Un voyage au cœur de la riviera intime du 19ème siècle

Cette rétrospective sans précédent intitulée « Berthe Morisot à Nice, escales impressionnistes » rassemble une soixantaine d’œuvres. Pour la plupart prêtées par des institutions culturelles internationales (le musée d’Orsay, le musée Marmottan Monet, le Palais Princier de Monaco, le Nelson Atkins Museum de Kansas City, le musée national de Stockholm et le musée des Beaux-Arts de Lyon), offrant ainsi un panorama complet de la production artistique de Berthe Morisot durant ses deux séjours niçois lors des hivers 1881-1882 et 1888-1889.

Pour l’occasion, un chef d’œuvre de Claude Monet a fait le déplacement depuis le musée d’Orsay de Paris : Les Villas à Bordighera. Exposé dans un espace dédié, il offre au visiteur une expérience intime et privilégiée, à l’image de la relation qui unissait les deux peintres.

Les Villas à Bordighera, Claude Monet, 1884 © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

Ce qui est un cadeau du maître impressionniste offert à Berthe accompagne d’autres chefs d’œuvres impressionnistes de Monet mais aussi d’Auguste Renoir.

Une célébration de la création féminine

Au-delà de l’œuvre de Berthe Morisot, l’exposition met en lumière le foisonnement créatif de la peinture féminine à la Belle Époque. Les œuvres de Mary Cassatt, Eva Gonzalès ou encore Louise Breslau, présentées aux côtés de celles de Berthe Morisot, témoignent du talent et de l’originalité de ces artistes, souvent méconnues.

En juin, le vernissage de l’exposition a été marqué par la présence de nombreuses personnalités, dont la Princesse Caroline de Monaco, Christian Estrosi, maire de Nice et président de la Métropole Nice Côte d’Azur et Sylvain Amic, président de l’établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.

La cueillette des oranges à Cimiez (Nice), Berthe Morisot, 1889 © Ville de Grasse

En octobre, l’exposition continuera son voyage le long de la Riviera pour s’arrêter au Palais Ducal de Gênes où les tableaux rencontreront les majestueux appartements du palais.