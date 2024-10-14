Бизнес в Африке: новые возможности для монегасских компаний

Африка сегодня — это перспективный рынок с огромным потенциалом. © Клуб монегасских предпринимателей в Африке (CEMA)

На третьем по счёту дне Африки участники обсудили экономическое развитие континента, укрепили деловые связи и поделились рекомендациями для успешного ведения бизнеса в африканских странах.

Африка занимает второе место среди торговых партнеров Монако после Европы и открывает перед местными компаниями большие перспективы. Континент богат природными ресурсами и обладает молодым, креативным населением, полным веры в будущее.

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По прогнозам, через 20 лет население Африки составит 2,5 миллиарда человек. «Это очень молодое население, которое станет будущей рабочей силой мира», — отметил Фредерик Гертс, президент Клуба предпринимателей Монако в Африке (CEMA) с 2020 года.

Третий День Африки, организованный CEMA в яхт-клубе Монако, прошел при поддержке Экономического совета Монако (MEB), Французского совета инвесторов в Африку (CIAN), Бельгийско-Люксембургской торговой палаты (CBL-ACP), Европейского делового совета для Африки (EBCAM), журнала Afrique Magazine и международной ассоциации женщин-предпринимателей Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales (FCEM).

Главная цель мероприятия — обсудить стратегии для успешного бизнеса на африканском континенте. Миссия CEMA — это «создание возможностей для сотрудничества, обмен контактами и лучшими практиками среди предпринимателей, работающих в Африке.

Африка — новое Эльдорадо

Вопреки существующим стереотипам Африка обладает обильными ресурсами, включая водные запасы. «Здесь больше воды, чем где-либо еще», — утверждает Зяд Лимам (Zyad Limam), генеральный директор и основатель Afrique Magazine. Мо Ибрагим (Mo Ibrahim) добавляет: «Африка насыщена капиталом, здесь много процветающих компаний, которые стремительно развиваются».

Однако, как подчеркнул Лимам, необходимо избегать прежних ошибок: «Африка была экономически создана для обслуживания метрополий». По его мнению, теперь важно «восстановить баланс в торговле между Африкой и развитыми странами», при этом обеспечив участие «африканских игроков» в этом процессе.

Лимам отмечает, что с 1980-х годов Африка переживает масштабные преобразования, и это «впечатляющий путь, который остается незамеченным многими». В отличие от стереотипов, распространенных среди предпринимателей из развитых стран, Мо Ибрагим призывает «основываться на фактах, а не на восприятиях».

Экономический рост Африки продолжает ускоряться благодаря улучшению инфраструктуры, и ВВП континента растет в среднем на 3,5 % ежегодно.

Слово председателя CEMA

Клуб монегасских предпринимателей в Африке объединяет 28 активных участников, работающих в 45 странах Африки, и его главная цель — укрепление сотрудничества между Монако и этим динамичным континентом. С момента создания клуба в 2014 году под руководством Аднана Гудружа, основное внимание уделялось 15 франкоязычным странам, среди которых Кот-д’Ивуар, Сенегал, обе страны Конго и Мадагаскар, — рассказывает Фредерик Гертс.

Сейчас клуб стремится расширить свою деятельность: «Мы хотим развивать связи со всеми африканскими странами, особенно с англоязычными. В ближайшем будущем CEMA планирует организовать вебинар с Нигерией».

Что касается безопасности — это, конечно, важный вопрос для любого предпринимателя. Однако, Фредерик Гертс настроен позитивно: «Я не думаю, что СМИ всегда отражают реальную картину». Хотя в некоторых странах, особенно на границах с Кот-д’Ивуаром и в Сахеле, может наблюдаться политическая нестабильность, он считает, что уровень риска здесь не выше, чем в других странах. «В мегаполисах с населением более 20 миллионов человек, таких как Киншаса или Лагос, нужно быть внимательным по вечерам, например, когда носишь дорогие часы, но это не отличается от ситуации в Париже, Лондоне или Каннах. Лично я, проживая в Киншасе, никогда не сталкивался с неприятностями в Африке. Во Франции же я четыре раза становился жертвой краж со взломом».

Тем, кто еще сомневается в перспективах инвестиций в Африку, Гертс напоминает о человеческих качествах местного населения: «Африканцы очень гостеприимны, чтут традиции, ценят семейные ценности и обладают сильным чувством солидарности. И самое главное — они всегда настроены оптимистично!»

Эти впечатления разделяет Изабель Берро-Амадеи, правительственный советник-министр по внешним связям и сотрудничеству. В ходе своих поездок в Африку она познакомилась с «удивительными молодыми людьми, которые искренне любят свою страну и стремятся развивать её».

Изабель Берро-Амадеи также приняла участие в обсуждении отношений между Монако и Африкой © Monaco Tribune / Тео Бриан

Следующая миссия CEMA запланирована в Южную Африку.