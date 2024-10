Investire in Africa: il futuro delle imprese monegasche

La terza edizione dell’Africa Day è stata l’occasione per fare il punto sul continente africano, rafforzare i legami tra gli imprenditori e raccogliere alcuni consigli per avviare un’attività di successo in Africa.

Secondo partner commerciale di Monaco dopo l’Europa, l’Africa è per le imprese monegasche un continente ricco di opportunità. Il paese ha molti punti di forza: abbondanti risorse naturali e una popolazione giovane, creativa ed entusiasta che crede nel futuro.

Tra 20 anni, l’Africa conterà 2,5 miliardi di abitanti: “una popolazione molto giovane che rappresenta la futura forza lavoro del mondo”, ha sottolineato nel suo discorso introduttivo Frédéric Geerts, Presidente del Club degli Imprenditori Monegaschi in Africa (CEMA) dal 2020.

È in questo contesto che si è svolta la terza edizione dell’Africa Day, organizzata dal CEMA presso lo Yacht Club di Monaco in collaborazione con diverse istituzioni monegasche, tra cui la Monaco Economic Board (MEB), il Consiglio francese degli investitori in Africa (CIAN), la Camera di commercio belgo-lussemburghese (CBL-ACP), il European Business Council for Africa (EBCAM), l’Afrique Magazine e il Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales (FCEM).

Mentre l’obiettivo della giornata era comprendere come sviluppare il proprio business nel continente africano, lo scopo del club è quello di “unire le forze, scambiare i contatti e le pratiche migliori tra chi decide di fare impresa in Africa”.

L’Africa, il nuovo Eldorado

Contrariamente a quanto si crede, l’Africa dispone di risorse abbondanti, in particolare di acqua. “C’è più acqua che altrove”, afferma Zyad Limam, CEO e fondatore di Afrique Magazine. Mo Ibrahim, da parte sua, sottolinea che “l’Africa pullula di capitali, con molte imprese redditizie in espansione”.

Se da un lato l’Africa rappresenta un nuovo Eldorado, dall’altro non vuole riavere a che fare con i vecchi demoni. “Dal punto di vista economico, l’Africa è stata costruita per servire le metropoli”, quindi è necessario “riequilibrare il commercio tra l’Africa e i paesi ricchi”, includendo “gli attori africani nel processo”, sostiene Zyad Limam.

Dagli anni ’80, il continente africano sta vivendo una vera e propria trasformazione, “un viaggio impressionante che pochi riescono a quantificare”, come sostiene Zyad Liman. Mo Ibrahim, invece, invita gli imprenditori dei paesi ricchi a lasciare andare i luoghi comuni e a “basarsi su dati concreti e non sulla percezione”.

Grazie alle infrastrutture che danno forma alle città, il PIL africano continua ad aumentare, con una crescita media del 3,5%.

La parola al presidente del CEMA:

Il CEMA conta 28 membri attivi in 45 paesi africani, con la missione di rafforzare le relazioni tra Monaco e questo immenso continente. Da quando è stato fondato nel 2014 da Adnan Houdrouge, il club si è concentrato su “15 paesi prevalentemente francofoni, come la Costa d’Avorio, il Senegal, i due Congo e il Madagascar”, spiega Frédéric Geerts.

Il club sta ora cercando di ampliare i propri orizzonti: “Vogliamo sviluppare relazioni con tutti i paesi africani, in particolare con quelli anglofoni. Il CEMA ha in programma un webinar con la Nigeria a breve”.

Sul tema della sicurezza, fonte di grande preoccupazione per ogni imprenditore, Frédéric Geerts rassicura: “Non credo che i media trasmettano sempre informazioni costruttive”. Ci può essere “instabilità politica in alcuni paesi, in particolare quelli confinanti con la Costa d’Avorio o il Sahel”, ma ci tiene a mettere i rischi in prospettiva, affermando che l’incertezza non è maggiore che altrove. “In megalopoli di 20 milioni di abitanti come Kinshasa o Lagos, bisogna fare attenzione quando si indossa un orologio la sera, ma è lo stesso che a Parigi, Londra o Cannes. Ho vissuto a Kinshasa e non ho mai avuto un problema in Africa. In Francia sono stato vittima di quattro furti”.

E se gli imprenditori non sono ancora convinti di investire in Africa, Frédéric Geerts mette in luce le qualità umane dei diversi popoli africani: “Sono molto accoglienti, rispettosi, con forti valori familiari e un grande senso di solidarietà. E soprattutto sono ottimisti!”.

Un’opinione condivisa da Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere di Governo e Ministro per le Relazioni esterne e la Cooperazione, che durante i suoi viaggi in Africa ha incontrato “un gruppo incredibile di giovani che amano il loro paese e vorrebbero restarci”.

Isabelle Berro-Amadeï ha parlato delle relazioni tra Monaco e l’Africa © Monaco Tribune / Théo Briand

L’obiettivo del CEMA per il prossimo anno? Puntare al Sudafrica.